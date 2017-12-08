T24 LogoT24 Logo
Çevre

50 yıl sonra gerçekleşmesi bekleniyordu; Bodrum 11 saniyede 26 cm kaydı

21 Temmuz'da yaşanan Bodrum depreminde deniz altında kayma meydana geldi

08 Aralık 2017 11:39

GPS cihazları sayesinde, Bodrum’da 21 Temmuz’da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin denizaltında yarattığı yırtılma miktarı ve şekli belirlendi. 11 bilim insanının incelemesi sonrası, bölgenin 26 santimetre kaydığı tespit edildi.

Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre Muğla bölgesindeki depremlerin yatay ve düşey hareketlerini izlemek, kırılma noktasını belirlemek için belirli aralıklarla 20 GPS istasyonu kuruldu. Araçlarda kullanılan navigasyon cihazının gelişmiş hali olan ve yer kabuğunun konumunu ve dağın hareketlerini uydu bağlantıları aracılığıyla milimetrik olarak ölçen cihazlar, 21 Temmuz’da Bodrum’da meydana gelen depremi de kaydetti.

İstanbul, Afyonkarahisar, Sivas, İzmir, Kocaeli ve Ankara’daki 7 üniversiteden 11 bilim insanının katılımıyla oluşturulan araştırma ekibi, Türkiye’de ilk defa kurulan ve takip edilen GPS sayesinde 6.6 büyüklüğündeki depremin etkisi, yırtılma şekli ve hareketlerine ulaştı.

Türkiye'de ilk kez yapıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, şunları kaydetti:

“Türkiye’de ilk kez yapılan GPS istasyonundan deprem anında alınan kayıtlar sayesinde, Bodrum’un güneyindeki Kara Ada ile Kos Adası arasındaki bölgede 65 kilometre uzunluğunda ve 25 kilometre genişliğinde bir zon boyunca, deniz tabanının yırtıldığı ortaya çıktı. Bir blok diğer bloktan uzaklaştı. 50 yılda olması gereken kayma, 11 saniyede 6.6’lık depremle gerçekleşti. Depremde, bu bölgenin 26 santim kaydığını tespit ettik. Kırılma 3 fay parçası şeklinde gerçekleşti. 25 kilometre uzunluğundaki batıdaki fay parçasında 13 santim, 16 kilometre uzunluğundaki orta fay parçasında 26 santim ve 18 kilometre doğudaki fay parçasında 5 santim kayma hesaplandı. Bu nedenle Muğla, Aydın, Denizli, Manisa, İzmir ve Balıkesir çevresinde yerel GPS istasyonlarının kurulması ve sürekli izlenmesi gerekir."

GPS istasyonu nedir?

Araçlarda kullanılan navigasyon cihazının gelişmiş hali. Yer kabuğunun konumunu ve dağın hareketlerini uydu bağlantıları aracılığıyla milimetrik olarak ölçüyor ve bilgisayara aktarıyor. Bilim adamları, GPS cihazlarından gelen verileri ölçerek ve değerlendirerek, kayma ve kırılmaları tespit ediyor.

ETİKETLER

deprembodrumkayma26 cmhaberuzmanHasan Sözbilir21 Temmuz deprem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24