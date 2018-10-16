50 yıl sonra aynı sıralarda buluştular

Aytekin KALENDER/GÜNEYSU, (Rize), (DHA) - RİZE\'nin Güneysu ilçesi Adacami köyü ilkokulundan mezun olan öğrenciler, 50 yıl sonra aynı sınıfta bir araya geldi. Sınıf öğretmeni Hasan Şişmanoğlu, yarım asır sonra öğrencilerini karşısında görünce duygusal anlar yaşadı. Buluşmaya Güneysu Belediye Başkanı Halil Turan ile Kaymakan Davut Düzgün de katıldı.

Güneysu ilçesinde Cumhuriyet döneminin ilk okullarından Adacami köyü ilkokulunda, 1963-68 yılında arasında eğitim gören öğrenciler yıllar sonra sosyal medya üzerinden görüşmeye başladı. Telefonla birbirlerini arayan ve özel günlerde görüşen aralarında belediye başkanı, mühendis, doktor, iş adamı, esnaf ve emeklilerin de yer aldığı 15 kişilik grup, bir araya gelmeye karar verdi. O dönem öğretmenleri olan Hasan Şişmanoğlu\'na da (72) ulaşan grup, Rize, İstanbul ve Ankara\'dan geldikleri Adacami Köyü İlkokulu\'nda 50 yıl sonra buluştu. Öğretmenleri Hasan Şişmanoğlu\'nun kitap dağıttığı ve hitap ettiği eski öğrencileri oturdukları sıralarında eski günleri yad etti. Şişmanoğlu\'nun getirdiği eski fotoğraflarda kendilerini arayan grup, okulu önünde yarım asır sonra yeniden toplu fotoğraf çektirdi.

\'50 YIL SONRA DAHA FAZLA HEYECANLANDIM\'

Öğrencilerini 50 yıl sonra tekrar görünce çok heyecanlandığını ifade eden Hasan Şişmanoğlu, “Öğrencilerimin bir kısmı ile buluşmak bana mutluluk verdi. Maalesef birkaç öğrencimi kaybettik. Onlara Allah\'tan rahmet diliyorum. 50 yıl geçmesine rağmen şimdi sınıfa girdiğimde daha fazla heyecanlandım. Öğrencilerimiz gayet çalışkan, akıllı ve kurallara uyan kişilerdi. Bir kısmı devlet adamı, mühendis, doktor, iş adamı ve esnaf oldu. Çoğunluğuyla halen daha görüşüyorum. 50 yıl geçtiği için unuttuğum bazı öğrenciler vardı, onları şimdi yeniden hatırladım. Hepsi küçük birer çocuktular şimdi ise büyük bir birey oldular. Onlarla tekrar tanışmak bana büyük bir mutluluk verdi” dedi.

‘ARTIK ÇOLUK ÇOCUK VE TORUN SAHİBİ OLDUK’

Yıllar sonra sınıf arkadaşlarıyla bir araya gelen grupta yer alan Güneysu Belediye Başkanı Halil Turan da, \"Yarım asır sonra öğretmenimiz ve arkadaşlarımızla bir araya geldik. Hepimiz artık çoluk çocuk ve torun sahibi olduk. Böyle bir fikir Turan Mercan kardeşimizden çıkmıştı. Bir senedir bunu yapmaya düşünüyorduk ve bugüne nasip oldu. Adacami İlkokulu tarihi bir okuldur. Cumhuriyetin kurulduğu yıl kurulan Güneysu\'nun ilkokullarından bir tanesidir. Bağrından birçok devlet adamı yetiştirmiştir. O zamanlarda bu okulu varlığı nedeniyle babalarımız, amcalarımız burada eğitim alma imkanına sahip oldu. Okul günlerimizde bize yön veren ve hayatı öğreten öğretmenlerimizden Allah razı olsun. Hasan hocamız idealist bir öğretmendi. 5\'inci sınıftaki mezuniyet fotoğraflarımızı Hasan hocamız çekmişti. Çok güzel anılarımız vardı ve o anıları bugün burada tazeledik” diye konuştu.

\'HOCALAR, TALEBELER HATIRLANSIN\'

Turan Mercan ise “Böyle bir 50\'nci yıl etkinliği yapma fikrini arkadaşlarımızla ve hocamızla paylaştım. Hepsi bu fikre \'güzel olur\' dediler. Burada hocamızla, arkadaşlarımızla ve eşlerimizle bir arada bulunmak çok güzel ve anlamlı oldu. Bundan sonrası için bir örnek olması adına da önemli olduğunu düşünüyorum. Hocalar hatırlansın, talebeler hatırlansın, bir arada olmanın heyecanı ve lezzeti tadılsın. Okuldan mezun olup 50 yılını tamamlayanlar böyle bir organizasyon yapabilirler” dedi.

50\'nci yıl buluşmasına tanık olan Güneysu Kaymakamı Davut Düzgün de 50 yıl sonra buluşmanın mutluluk verici olduğunu belirterek \"Bu ilginin ve sevginin tamamen duygusal ve öğrencilere verilen emeğin bir karşılığı olarak görüyorum. Ülkesine ve milletine yararlı birçok öğrenci yetiştiren hocamızın ellerinden öpüyorum” diye konuştu.

Bu buluşma için İstanbul\'dan geldiğini ifade eden Kadir Yılmaz ise uzun yıllardır görmediği arkadaşlarını gördüğünü belirterek \"Hocamızla 50 yıl sonra yeniden karşılaştık. Bu gerçekten çok güzel bir olay. Umarım bunu her yıl buluşuruz\" ifadelerini kullandı.

Yarım asır sonra gerçekleşen buluşma hediye takdimi ile sona erdi.

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