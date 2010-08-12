50 yıl sigara içti, ciğerleri iflas etti

T24- Günde ortalama 3-4 paket sigara içen Salim Uçar, akciğerinin iflas etmesi nedeniyle şimdi yaşamını oksijen cihazına bağlı olarak sürdürüyor. Konya'da günde 16 saat oksijen cihazına
bağlanmak zorunda olduğu için evinde pencere kenarında günlerini geçiren
Salim Uçar (72), sigaraya 13-14 yaşlarında arkadaşlarına özenerek
başladığını söyledi.
Sigaraya
başladığı çocukluk yaşlarında yerlerden izmarit toplayarak içtiğini
ifade eden Uçar, ''Daha sonra büyüklerimden para isteyerek sigara
alıyordum. Sigarayla tanışmamazı bu şekilde başladı'' dedi.
Uçar,
zaman içinde sigaraya olan bağımlılığının arttığını, ilerleyen
yaşlarında günde ortalama 3-4 paket sigara içtiğini vurgulayarak,
şunları kaydetti: ''Ben 55 yaşına kadar aspirin dahi içmemiştim.
Ama sigara yüzünden başıma gelmedik kalmadı. İlk başta şeker hastalığına
yakalandım, sonra kalp damarlarım tıkandığı için ameliyat oldum.
Damarlarım tıkandığında çok büyük acılar çektim. Ameliyattan sonra
doktorlar bana içimdeki tüm organların sigaradan simsiyah hale geldiğini
söylediler. O ameliyattan sonra kendi kendime söz verdim ve son
sigaramı parçalayıp çöpe attım. O tarihten sonra da sonra sigarayı bir
kez daha ağzıma almadım.''
Sigarayı
bırakmasına rağmen hastalıklarının bitmediğini anlatan Uçar, 8 yıl önce
de ciğerlerinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Günde 16 saat oksijen cihazına bağlanıyor
Uçar,
doktorların kendisine akciğerlerinin iflas ettiğini söylediğini dile
getirerek, ''O günden sonra da oksijen cihazına bağlı olarak yaşamımı
sürdürüyorum. Günde 16 saat cihaza bağlanmadığımda vücudum morarıyor,
göğüslerimde ağrılar başlıyor, acılar katlanılmaz hale geliyor. Bu
yüzden evden dahi biryere çıkamıyorum, eve mahkum oldum. Benim yaşamım
bu cihaza bağlı'' diye konuştu.
Bunca yıl içtiği sigaralar
yüzünden hayatının adeta karardığını, yakalandığı hastalıklar yüzünden
hergün 15'e yakın ilaç kullandığını anlatan Uçar, şöyle devam
etti:
''Sadece
kendime değil, aynı odayı paylaştığımız çocuklarıma, eşime, çevreme de
zarar verdim. Pişman oldum ama iş işten geçti. Daha önce insanların
sigarayı bırakmamı istemeleri bana küfür gibi geliyordu, şimdi ise
yoldan geçen birinin sigara içtiğini görünce dahi içim daralıyor,
rahatsız oluyorum. Evde, bir yabancı sigara içtiğinde 24 saat sonra dahi
kötü kokusunu hissediyorum. Gençlere tavsiyem, sigara içerek
geleceklerini karartmasınlar.''
Salim
Uçar'ın eşi Fatma Uçar (50) da eşinin içtiği sigaralardan yıllarca
kendisinin de rahatsız olduğunu ancak tüm telkinlerine rağmen sigarayı
bıraktıramadıklarını belirtti.
Çoğu
zaman eşiyle sigara yüzünden tartıştıklarını anlatan Fatma Uçar,
''Sigara, adeta bizim hayatımızı kararttı. Eşim cihaza bağlanmak zorunda
olduğu için dışarı dahi çıkamıyor, her işi ben görüyorum. Bizim bu
halimiz sigarayı hala bırakmayanlara ibret olsun, bıraksınlar şu
sigarayı artık'' dedi.
Merkezi
Konya'da bulunan ve sigaranın zararları konusunda halkın
bilinçlendirilmesi amacıyla kurulan Bir Hayalim Var Derneği Başkanı
Kadir Dikici de sigaranın sadece sağlığa değil ekonomiye de ciddi
anlamda zararlar verdiğini bildirdi.
Salim
Uçar'ın 50 yıl boyunca kullandığı sigara yüzünden eve mahkum olduğunu
dile getiren Dikici, sigara yüzünden devletin dolaylı olarak milyonlarca
lira tedavi ücreti ödemek zorunda kaldığını kaydetti.