50 yıl sigara içti, ciğerleri iflas etti

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Sigaraya başladığı çocukluk yaşlarında yerlerden izmarit toplayarak içtiğini ifade eden Uçar, ''Daha sonra büyüklerimden para isteyerek sigara alıyordum. Sigarayla tanışmamazı bu şekilde başladı'' dedi.





Uçar, zaman içinde sigaraya olan bağımlılığının arttığını, ilerleyen yaşlarında günde ortalama 3-4 paket sigara içtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Ben 55 yaşına kadar aspirin dahi içmemiştim. Ama sigara yüzünden başıma gelmedik kalmadı. İlk başta şeker hastalığına yakalandım, sonra kalp damarlarım tıkandığı için ameliyat oldum. Damarlarım tıkandığında çok büyük acılar çektim. Ameliyattan sonra doktorlar bana içimdeki tüm organların sigaradan simsiyah hale geldiğini söylediler. O ameliyattan sonra kendi kendime söz verdim ve son sigaramı parçalayıp çöpe attım. O tarihten sonra da sonra sigarayı bir kez daha ağzıma almadım.''



Sigarayı bırakmasına rağmen hastalıklarının bitmediğini anlatan Uçar, 8 yıl önce de ciğerlerinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.





Günde 16 saat oksijen cihazına bağlanıyor





Uçar, doktorların kendisine akciğerlerinin iflas ettiğini söylediğini dile getirerek, ''O günden sonra da oksijen cihazına bağlı olarak yaşamımı sürdürüyorum. Günde 16 saat cihaza bağlanmadığımda vücudum morarıyor, göğüslerimde ağrılar başlıyor, acılar katlanılmaz hale geliyor. Bu yüzden evden dahi biryere çıkamıyorum, eve mahkum oldum. Benim yaşamım bu cihaza bağlı'' diye konuştu.





Bunca yıl içtiği sigaralar yüzünden hayatının adeta karardığını, yakalandığı hastalıklar yüzünden hergün 15'e yakın ilaç kullandığını anlatan Uçar, şöyle devam etti:



''Sadece kendime değil, aynı odayı paylaştığımız çocuklarıma, eşime, çevreme de zarar verdim. Pişman oldum ama iş işten geçti. Daha önce insanların sigarayı bırakmamı istemeleri bana küfür gibi geliyordu, şimdi ise yoldan geçen birinin sigara içtiğini görünce dahi içim daralıyor, rahatsız oluyorum. Evde, bir yabancı sigara içtiğinde 24 saat sonra dahi kötü kokusunu hissediyorum. Gençlere tavsiyem, sigara içerek geleceklerini karartmasınlar.''



Salim Uçar'ın eşi Fatma Uçar (50) da eşinin içtiği sigaralardan yıllarca kendisinin de rahatsız olduğunu ancak tüm telkinlerine rağmen sigarayı bıraktıramadıklarını belirtti.



Çoğu zaman eşiyle sigara yüzünden tartıştıklarını anlatan Fatma Uçar, ''Sigara, adeta bizim hayatımızı kararttı. Eşim cihaza bağlanmak zorunda olduğu için dışarı dahi çıkamıyor, her işi ben görüyorum. Bizim bu halimiz sigarayı hala bırakmayanlara ibret olsun, bıraksınlar şu sigarayı artık'' dedi.



Merkezi Konya'da bulunan ve sigaranın zararları konusunda halkın bilinçlendirilmesi amacıyla kurulan Bir Hayalim Var Derneği Başkanı Kadir Dikici de sigaranın sadece sağlığa değil ekonomiye de ciddi anlamda zararlar verdiğini bildirdi.



Salim Uçar'ın 50 yıl boyunca kullandığı sigara yüzünden eve mahkum olduğunu dile getiren Dikici, sigara yüzünden devletin dolaylı olarak milyonlarca lira tedavi ücreti ödemek zorunda kaldığını kaydetti.



