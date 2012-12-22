'50 yıl içinde kendinizi kopyalayabileceksiniz'

Tıp-Fizyoloji alanında 2012 yılında Nobel ödülüne layık görülen İngiliz bilim insanı Sir John Gordon, insanların 50 yıl içinde klonlanmaya başlayabileceğini belirtti. Gordon böylece, ailelerin kaybettikleri çocuklarını klonlayarak bir nevi hayata geri getirebileceğini öne sürdü.

İngiliz genetik mühendisi John Gordon, 1950’li ve 1960’lı yıllarda kurbağalar üzerinde yaptığı klonlama deneyleri sayesinde, 1996 yılında bu alanda çığır açan gelişmenin mimarı oldu. Bir memeliden alınan hücreyle klonlanan ilk hayvan olan Dolly adındaki kuzunu dünyaya getirilmesini sağlayan Gordon, ’50 yıl içinde insanların da kopyalanabileceğini’ ifade etti.

Gordon, her ne kadar çok büyük tartışmalara neden olacağı kesin olsa da, tıbben yapılabildiği kanıtlandıktan sonra insanların klonlanmayı kabul edileceğine inandığını söyledi.

İlk tüp bebek 1978 yılında dünyaya gelmiş ve Louise Brown’un doğumu da tıp dünyasında büyük tartışmalara yol açmıştı. Gordon, başarılı olduğu kanıtlanmasının ardından klonlama yöntemlerini de insanlara uygulanabileceğini, ancak henüz yöntemlerin gelişme aşamasında olduğunu söyledi. Gordon, klonlama ile hayata gelen birçok hayvanın bugün sağlıklarını büyük ölçüde yitirdiklerine dikkat çekti.

'Her 50 yılda bir atılım'

BBC Radio 4 radyosunun ‘The Life Scientific’ programında konuşan Gordon, ‘kurbağalar üzerinde klonlama yaparken bu yöntemin memelilerde 50 yıl içinde uygulanabileceğini düşündüğünü, bu düşüncenin doğru çıkmasının ardından aynı atılımın insanlar için de bir 50 yıl süre daha gerektirdiğine inandığını’ söyledi.

Nobel Ödüllü bilim insanı şu ifadeyi kullandı: “İlk kurbağa klonlama deneylerim başarılı olduğunda, seçkin bir ABD’li gazeteci bana aynı işlemin ‘memeliler ve insanlar üzerinde ne zaman uygulanabileceğini’ sordu... Ben de, ‘Bu 10 veya 100 yıl içinde olabilir... Peki 50 yıla ne dersiniz’ dedim. Dolly, bu tahminin yanlış olmadığını gösterdi. Sanırım 50 yıl insanlar için de doğru olabilir” dedi.

Gordon, klonlama yönteminin ‘bir kişinin ikizini ortaya çıkarmak olacağını’, böylece doktorların kısaca ‘doğanın ortaya çıkardığı şeyi kopyalayacaklarını’ ifade etti.

‘Ölen yakınlarınıza kavuşabilirsiniz'

Gordon, ‘insanların sağlık sorunlarını ortadan kaldırmak ve daha sağlıklı olmalarını sağlayacak yöntemlerin geniş kitleler tarafından kabul edileceğine inandığını’ söyledi.

İngiltere’nin Cambridge Üniversitesi’nde akademisyen olan genetik bilimci, öğrencilerine sorduğu bir sorudan bahsetti. Gordon öğrencilerine, “doğurma yeteneğini kaybetmiş bir annenin, ölen çocuğunu klonlaması için yardım istemesi halinde ona ne cevap vereceklerini’ sorduğunu, aldığı cevabın yüzde 60 olumlu olduğunu belirtti.

Gordon, “Aldığım sonuç yüzde 60 olumlu oluyor... Öteki türlü cevap verenler, ortaya çıkacak klonu ölen çocuğun yerini alacak bir canlı olarak görüyor ve bunu kendilerince haklı bulmuyor” dedi.

İngiliz bilim insanı, “Eğer anne ve baba çocuklarını yeniden görmek isterse, onları neden engelleyeceksiniz ki” yorumunu yaptı.

Gordon, Ekim ayı başında açıklanan Nobel Ödülleri'nde, Tıp-Fizyoloji ödülünü Japon meslektaşı Şinya Yamanaka ile kazanmıştı. İki bilim insanı, ‘hücrelerin özelleşmesi ve gelişimi' üzerinde yaptıkları çalışmalarla ödüle layık görüldü. (ntvmsnbc.com)

