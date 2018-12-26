50 yıl hapsi istenmişti; iki çocuğunu öldüren anneye ceza verilmedi

İstanbul Bağcılar'da 2017 yılında, biri 5 aylık, diğeri 5 yaşındaki iki çocuğunu boğarak öldüren 26 yaşındaki Hatice Tiryaki'ye akıl hastalığı nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Anne Tiryaki de duruşmada hazır bulundu

Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 2'şer kez 25 yıl hapis cezası istenen Hatice Tiryaki ve avukatı hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'nca düzenlenen raporda sanığın ceza sorumluluğunun olmadığının belirtildiğini açıkladı.

"Kasten bilerek öldürmedim, çok pişmanım"

Son sözü sorulan sanık Hatice Tiryaki, "Depresyondaydım. Psikolojim bozuktu. Kasten bilerek öldürmedim. Çok pişmanım" dedi.



Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan Hatice Tiryaki'nin akıl hastalığı nedeniyle cezai ehliyetinin bulunmadığını belirterek, sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Sanığın akıl hastalarına mahsus güvenlik tedbiri uygulanan akıl hastası sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına karar verdi. Mahkeme heyeti sanığın akıl hastası olduğu ve isnat olunan suçlar nedeniyle cezai ehliyetinin bulunmadığı anlaşıldığından tutukluluk halinin kaldırılarak tahliyesine karar verdi. Heyet, toplum açısından tehlikeli olduğunun anlaşılan sanığın serbest bırakılmayarak hüküm kesinleşinceye kadar tedbiren akıl hastalarına mahsus yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasını kararlaştırdı. (DHA)