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Yaşam
Deutsche Welle

50 yıl aradan sonra plaj keyfi

Japonya'nın başkenti Tokyo hemen deniz kenarında, ancak 50 yıldır yüzmek yasak. Körfez içerisinde kalan başkentin deniz suyu kirli. Bir süre önce hizmete giren plaj belli koşullar yerine getirilmesi halinde açık kalacak.

11 Ağustos 2015 23:27

Bu kareyi 50 yıldır görmek neredeyse imkânsızdı. Çocuklar Tokyo Körfezi’nin sularında eğleniyor. Temmuz ayı ortasında hizmete giren Japonya başkentindeki ilk resmi plaj ağustos ayı sonuna kadar hafta sonu ve tatil günlerinde açık kalacak. Tabii su kalitesi izin verirse. Zira deniz suyu burada yıllardır kirli.

Tokyo Körfezi Japonya’nın büyük sanayileşmiş alanlarından ve iki büyük sanayi bölgesi burada bulunuyor. Özellikle savaş sonrası dönemde burada kurulan fabrikalar atıklarını doğrudan denize boşalttı. Durum son yıllarda yavaş yavaş iyileşti. Hükümet kontrolleri artırdı, yeni kurallar getirdi.

Deniz suyu çok kirli olduğundan yetkililer 1960’larda yüzme yasağını getirdi. Son halk plajı da kapatıldı ve halk yüzmekten mahrum kaldı. Sıcaklık yaz aylarında ortalama 30 derecede seyrediyor. Geçtiğimiz iki yıl sıcaklıklar 40 dereceye ulaştı ve sıcak hava dalgası haftalar sürdü. Onlarca insan öldü.#gallerybig

Tokyo sakinleri komşu illere akın ediyor

Tokyolular gerçek bir denizde serinlemek amacıyla çevre iller örneğin Tokyo’nun güneyindeki Kanagawa’daki plajlara gitmek zorunda kalıyordu. Ancak elbette sıcak günlerde Yuigahama plajında olduğu gibi sahil serinlemek isteyenlerle dolup taşıyor.

Sıcak havalarda şehirde kalıp serinlemeyi düşünenler Tokyo’daki Toshimaen Eğlence Parkı gibi havuzlara gitmeyi tercih ediyor, tabii yer bulabilirse. Özellikle sıcak havalarda havuzlar daha fazla ilgi görüyor. 2013’teki sıcak hava dalgasında bazı günlerde yüzmek isteyenlerin sayısı 13 bini bulmuştu.

Güneş banyosu tercih ediliyor

Buna karşılık Tokyo plajları neredeyse boş. Yüzme yasağı nedeniyle genelde güneş banyosu tercih ediliyor. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş 2013’ten bu yana Tokyo’daki yaşam kalitesini iyileştirmek adına bazı yerlerde özel izinle yüzme etkinlikleri düzenliyor. Katılımcılara koşulan tek şart suyun içinde başların dışarıda kalması.

Kasai Rinkai halk plajında durum farklı. Burada yüzmek, dalmak, atlamak serbest. Ücretsiz kabinler ve duşlar var. Şimdilik yüzülebilir alan 150 metre genişliğinde. Deniz suyu kalitesi iyileşmeye devam ediyor. Zira Tokyo Körfezi’nde daha yüzülebilecek çok yer var.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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