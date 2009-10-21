İngiltere'deki Leeds Üniversitesi araştırmacıları, “50 yaşından sonra 50 aktif yıl” hedefine ulaşabilmek için çalışmalarına devam ediyor.



İnsanlar 50’sine geldiğinde onları 50 yıl daha götürecek yeni diz kapakları, kalçalar, kalp kapakçığı ve dokular geliştiriliyor. 100 yaşında 50’sinde gibi görüneceğiz.



İngiltere’deki Leeds Üniversitesi, insanların 50 yaşından sonra ’yaşlanmamalarını’ amaçlayan bir proje başlattı. “50’den sonra 50 sağlıklı yıl” isimli proje için 50 milyon sterlinlik bütçe ayıran üniversite, 5 yıl boyunca araştırmalar yürütecek. Proje, insanın kendi DNA’larından oluşturulan doku ve organların, yaşlananların yerine nakledilmesi temeline dayanıyor. Başlangıç olarak yeni kalçalar, diz kapakları, kalp kapakçıkları geliştirilecek. Projenin ilk başarısı ise genellikle en fazla 20 yıl kullanılabilen yapay kalçaların ömrünü uzatmak oldu. Leeds Üniversitesi Tıbbi ve Biyolojik Mühendislik Enstitüsü uzmanları, kobalt ve krom metallerini kullanarak ömür boyu kullanılabilen bir yapay kalça geliştirdi. Profesör John Fisher, 100 yaşına gelen bir kişinin yeni kalçası sayesinde 100 milyon adım daha atmaya hazır olacağını ifade etti. Örneğin bir insan ya da hayvandan sağlıklı bir kalp kapağı alınıyor. Üzerindeki hücreler ve DNA’lar özel bir kimyasal karışımla arındırılıyor. Böylelikle doku ya da organ vücuda nakledildiğinde bunun reddedilmesi gibi bir sorun meydana gelmiyor. Vücut nakli kendi hücreleriyle sararak “büyütüyor”.



Şimdiye dek hayvanlar ve Brezilyalı 40 kişi üzerinde yürütülen testlerden olumlu sonuçlar alındı. Bu teknoloji kullanılarak vücuttaki tüm dokuların yenilenmesi teknolojisinin 30 ya da 50 yıl içinde tamamlanacağı tahmin ediliyor. Fisher, projenin gelecek 5 yıl içinde vücudun 10 dokusunun yeniden yaratma imkanı sağlayacağını öne sürüyor.