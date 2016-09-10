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BBC Türkçe

50 yaşındaki Kazak Paralimpik yüzücü dünya rekorunu kırdı

Brezilya'nın Rio kentinde devam eden Paralimpik oyunlarında 100 metre serbest stil yüzme dalında 50 yaşındaki Kazak yüzücü Zulfiya Gabidullina, dünya rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

10 Eylül 2016 20:28

Brezilya'nın Rio kentinde devam eden Paralimpik oyunlarında 100 metre serbest stil yüzme dalında 50 yaşındaki Kazak yüzücü Zulfiya Gabidullina, dünya rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Gabidullina'nın kazandığı altın madalya aynı zamanda Kazakistan'ın Paralimpik oyunları tarihindeki ilk altın madalyası da oldu.

100 metre serbest stil yarışını 43.22 saniye derecesiyle bitiren Gabidullina, dünya rekorunu neredeyse bir saniye geliştirdi.

Spor kariyerine tekerlekli sandalye yarışçısı olarak başlamış olan Kazak atlet Zulfiya Gabidullina, 30'lu yaşlarından itibaren yüzme dalındaki yarışlara katılmaya başlamıştı.

Paralimpik oyunlarının dördüncü gününde, madalya sıralamasının zirvesinde 20 altın madalyayla Çin bulunuyor. İkinci sırada 12 altın madalyayla İngiltere var. Üçüncü Ukrayna ise şu ana kadar 7 altın madalya kazandı.

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