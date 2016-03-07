50 yaşındaki kadın 15 sokak köpeğinin saldırısına uğradı

Kartal'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Semahat T. yaralandı. Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 50 yaşındaki Semahat T. ve arkadaşları Aydos Ormanı'nda yürüyüş yaptıktan sonra dönüş esnasında Akşemsettin Caddesi üzerinde yaklaşık 15 köpeğin saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan Semahat T., Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mağdur kadının her iki bacağına da hastanede dikiş atılıp taburcu edildi. Evinde istirahat eden Semahat T'nin, yürümekte zorluk çektiği öğrenildi.

Yaşadığı saldırıya ilişkin bilgi veren Semahat T. "Arkadaşlarla ormanda yürüyüş yaptıktan sonra eve dönüyorduk. Evime yakın yerde arkadaşlardan ayrıldım. Bir anda ne olduğunu anlamadan yaklaşık 15 köpek Akşemsettin Caddesi üzerinde bana saldırdı. Yere düştüm. Kendimi kurtarmaya çalıştım ama kurtaramadım. Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek beni kurtardı. Hemen hastaneye gittim. Her iki bacağıma da dikiş atıldı. Sol bacağımdan bir parça koparmışlar. Şu anda tedavi görüyorum. Ama yürümekte zorlanıyorum" dedi.

Daha önce de babasının yine yürüyüş esnasında köpeklerin saldırısına uğradığını ve onun da tedavi gördüğünü belirten Semahat T., "Köpekler başıboş vaziyette ormana bırakılıyor. Bunlar zaman zaman insanlara zarar veriyor. Mahallemizde birçok kişi aynı durumu yaşadı. Yetkililer bir an önce önlem alsın ve bu durum bir daha yaşanmasın" şeklinde konuştu.