50 yaşındaki Japon golcü kulübüyle sözleşme yeniledi

Gelecek ay 51 yaşına girecek Japon golcü Kazuyoşi Miura, ikinci lig kulüplerinden Yokohama FC ile sözleşme yeniledi.

Bu sözleşmeyle Miura, Brezilya'nın Santos takımında 1986'da başlayan kariyerindeki 33'üncü sezonuna girerek kendi rekorunu geliştirecek.

Japon Kyodo Haber Ajansı'na konuşan Miura "Hep kalbimi koyarak oynayacağım ve bir oyuncu olarak gelişmeye devam edeceğimi umuyorum" dedi.

Daha önce İtalyan Genoa ve Hırvat Dinamo Zagreb formaları da giyen Miura 2005'ten bu yana Yokohama FC'de oynuyor.

89 kez milli takım forması da giyen Miura, Japonya'nın birinci ligi olan J-League'de attığı 136 golle, bu ligde en çok gol atan altıncı oyuncu unvanına da sahip.