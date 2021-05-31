50 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama başlıyor

Türkiye'de, Covid-19'la mücadele kapsamında başlatılan aşılama süreci devam ediyor. Bu kapsamda, yarından itibaren 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanması başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmalarının başladığını duyurmuştu.

Türkiye, Sinovac, BioNTech ve Sputnik aşıları için toplamda 270 milyon doz anlaşma yapıldığını, büyük bir bölümünün yaz döneminde teslim alınacağını duyurmuştu.

Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, BioNTech aşısı için toplamda 120 milyon doz anlaşma yapıldığını, bu aşıların eylüle kadar geleceğini belirtmiş ve yaz aylarında aşılamanın hız kazanacağını belirtmişti.