Suç örgütü lideri Arif Ötleş firar ettiği gün yakalandı

Kocaeli’de tedavi için götürüldüğü hastaneden adamlarının yardımıyla firar eden organize suç örgütü lideri Arif Ötleş, Sakarya’da polis ekiplerinin yaptığı yol kontrollerinde adamlarıyla birlikte yakalandı.

Adamlarından polisleri vurmalarını istedi

Hürriyet'in haberine göre, karşı koyması sonucu polis ekiplerince etkisiz hale getirilen Arif Ötleş, adamlarından polisleri vurmasını isteyerek, “Oğlum siz nasıl arkadaşsınız. Bana sahip çıksanıza vursanıza onları” ifadelerini kullandı.

Polisin durdurduğu otomobilde bulunan Arif Ötleş ile birlikte Serkan S., Niyazi A., Engin K., Murat E. isimli şahıslar gözaltına alınarak, Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılan sorguda Arif Ötleş’in kesinleşmiş 270 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sakarya İl Emniyet Müdürü Osman Babadağı, Hendek polisini dikkati ve başarısından dolayı tebrik etti.

Ankara'da eğlence mekanlarını haraca bağlıyordu

Liderliğini Ötleş'in yaptığı çete Ankara'daki eğlence mekânlarını haraca bağlıyor ve uyuşturucu satıyordu. Ötleş'e karşı Ankara Çinçin ve Yenidoğan'da çok sayıda operasyon düzenlenmişti. Çinçin'de bir evde kalan Ötleş, son operasyonda yakalanmış villasından 1 ton 42 kilogram esrarla ağır makinalı silahlar çıkmıştı.

Mekanlara silahlı saldırılar düzenlemişti

Başkentte birçok suçtan aranan Ötleş, Mart 2013 tarihinde adamlarıyla birlikte eğlence mekanlarına ağır makinalı silahlarla saldırı düzenlemişti. Burada bir kişiyi öldürüp 7 kişiyi de yaralayan çeteye yönelik polis geniş kapsamlı soruşturma başlatmıştı. Ötleş, İzmir’den Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanmıştı.

Daha önce de adamları kaçırmaya kalkmıştı

Ötleş o dönem de hastaneden firar etmeye çalışmıştı. 2013'te Hürriyet'te Ötleş'in biber gazlı firar planı şöyle yer almıştı:

Mart ayından beri cezaevinde olan Ötleş, adamlarıyla kaçma planı yaptı. Cezaevinde tedavi gören Ötleş, yanındaki 5 askerle birlikte cezaevi revirinden Kolej’deki Ahmed Andiçen Onkoloji Hastanesi’ne gönderildi. Ötleş’in 2 adamı hastane içinde takip yaparken, 6 kişi ise dışarda bekledi. İşlemleri tamamlanan Ötleş, hastane girişindeki tuvalete girdiği sırada kaçırma harekatı başladı. Ötleş’in yanındaki askerlere yaklaşan 5 kişi, yakın mesafede sprey biber gazı sıkarken, diğer 3 kişi ise Ötleş’i kaçırmaya çalıştı. Bir anda neye uğradığını şaşıran İl Jandarma Komutanlığı Sincan Cezaevi Taburu’nda görevli askerler, silahlarına mermi sürerek Ötleş’i çembere aldı. Ötleş’in adamlarının silah çekmesi üzerine ise askerler silahlarına mermi sürerek karşılık verdi.

Tuvalette siper

Askerler çembere aldıkları Ötleşi’i geri geri giderek tuvalette aldı. Bu sırada merkeze de bilgi aktarıldı. Hastanedekilerinin de bağrışmaları üzerine Ötleş’in adamları kaçmaya başladı. Ötleş’in 8 adamı kaçırma planı için dışarda bekletilen araçlara binerek kayıplara karıştı. Olay Merkez Komutanlığı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne de iletildi. Ekiplerin gelmesinin ardından askerler Ötleş’i tuvaletten çıkartarak cezaevi nakil aracına götürdü. Ötleş, daha sonra cezaevine götürüldü. Polis, Ötleş’in adamlarının yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Ötleş’in adamlarının kaçtığı araçların plakasını da belirleyen polis, birçok yere baskın yaptı.