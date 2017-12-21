50 santimlik delik açıp 3 milyon lira çaldılar!

İstanbul Tuzla İçmeler Mahallesi E-5 Karayolu üzerindeki bir döviz bürosunun duvarında hırsızlar, yaklaşık 50 santimetrelik delik açtı. İşyerindeki kasayı delerek açan hırsızlar burada bulunan 2 milyon 750 bin liralık döviz ile yaklaşık 300 bin lira değerindeki 2 kilo altınla kayıplara karıştı.

Habertürk'ten Merve Günver'in haberine göre, döviz bürosunun sahibi, soyulduğunu gün aydınlandığında işyerini açınca fark etti. Polis ekipleri, döviz bürosuna giderek inceleme yaptı.

Şüphelilerin kaçarken, güvenlik kamera kayıt sisteminin bulunduğu kasayı da yanlarına aldığı ortaya çıktı. Parmak izi arayan polis, bölgedeki diğer güvenlik kameralarından hırsızların kimliğini belirlemeye çalışıyor.