T24 LogoT24 Logo
Yaşam

50 santimlik delik açıp 3 milyon lira çaldılar!

Polis, güvenlik kameralarından hırsızların kimliğini belirlemeye çalışıyor

21 Aralık 2017 16:28

İstanbul Tuzla İçmeler Mahallesi E-5 Karayolu üzerindeki bir döviz bürosunun duvarında hırsızlar, yaklaşık 50 santimetrelik delik açtı. İşyerindeki kasayı delerek açan hırsızlar burada bulunan 2 milyon 750 bin liralık döviz ile yaklaşık 300 bin lira değerindeki 2 kilo altınla kayıplara karıştı.

Habertürk'ten Merve Günver'in haberine göre,  döviz bürosunun sahibi, soyulduğunu gün aydınlandığında işyerini açınca fark etti. Polis ekipleri, döviz bürosuna giderek inceleme yaptı.

Şüphelilerin kaçarken, güvenlik kamera kayıt sisteminin bulunduğu kasayı da yanlarına aldığı ortaya çıktı. Parmak izi arayan polis, bölgedeki diğer güvenlik kameralarından hırsızların kimliğini belirlemeye çalışıyor.

ETİKETLER

İstanbulTuzlahırsızlıkdöviz bürosu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24