50 milyon kullanıcının bilgileri silinecek

T24 - ABD’li yetkililer, 21 Ocak tarihinde kapatılan dünyanın en büyük dosya paylaşım sitesi Megaupload.com üyelerine ait verilerin iki hafta içinde tamamen silinebileceği uyarısı yaptı. Sitenin avukatları ise kullanıcılara ait verilerin silinmesinin, Megaupload’un mahkemede kendisini savunmak için gereken bilgileri kaybedeceği anlamına geldiğini belirtti.



ABD Adalet Bakanlığı, telif hakkı sahiplerini 500 milyon dolar zarara uğrattığı suçlamasıyla Megaupload’un kurucusu Kim Dotcom (Schmitz) ve sitenin yedi operatörü için yakalama emri çıkartmıştı. Yeni Zelanda’da gözaltına alınan ve kefaletle tahliye talebi reddedilen Dotcom, 50 yıl hapis cezası alabilir. ABD’li yetkililerin yarından itibaren site üyelerinin verilerini silmeye başlayabileceklerini açıklaması ise milyonlarca üye arasında endişeye neden oldu.



Megaupload avukatları, milyonlarca film, müzik ve diğer dosyaların yasa dışı olarak paylaşıldığı suçlamasıyla erişimi bloke edilen sitede, kullanıcılarının da şahsi verilerinin bulunduğunu belirtti. Avukat Ira Rothken, megaupload’un veri depolanması için başka şirketlerle anlaştığını, ancak ABD hükümetinin megaupload’a ait kaynakları dondurması nedeniyle, kullanıcıların aile fotoğrafları dahil milyonlarca dosyasını saklayan şirketlere ödeme yapılamadığını ifade etti.

Veriler silinecek



ABD’li yetkililer, Megaupload’un verilerini depolayan Carpathia Hosting ve Cogent Communications Group şirketlerine ödememe yapılmaması halinde, söz konusu şirketlerin yarından itibaren kullanıcılara ait verileri silmeye başlayacağını ifade etti.



Wall Street Journal’a konuşan Megaupload avukatı Rothken, “kullanıcı verilerine tekrar erişilebilmesi adına veri depolama maliyetlerinin karşılanmasının tamamen hükümetin vereceği karara bağlı olduğunu ve bir anlaşmaya varmak konusunda hala iyimser olduklarını” ifade etti.



ABD Adalet Bakanlığı’ndan bir yetkili ise “avukatların ve megaupload üyelerinin dile getirdiği endişelerin çok önemli olduğunu, savcıların teknik sorunlar hakkındaki başvuruları çok titiz bir şekilde inceleyeceğini” söyledi.



Bu açıklamaya rağmen, Carpathia Hosting ve Cogent Communications Group yetkilileri hafta sonunda Adalet Bakanlığı’na gönderdikleri mesajlara cevap alamadıklarını belirtti.



Rothken, verileri silinme tehlikesiyle karşı karşıya olan en az 50 milyon Megaupload kullanıcısı olduğuna dikkat çekti. Kullanıcılara ait verilerin Megaupload’u mahkemede savunmak adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Rothken, “ABD hükümeti ve megaupload olarak tüketici haklarını savunmak adına işbirliği yapabileceğimize inanıyorum” dedi.

Wikipedia protestosu sonu oldu



Megaupload’ın merkezi Hong Kong’da bulunuyor. ABD’li yetkililer, şirketin kiraladığı bazı serverların Virginia eyaletinde bulunmasından dolayı hukuki işlem yapabileceklerini savunuyor. Megaupload kurucusu Kim Dotcom, ABD’nin yakalama emri çıkarmasının ardından Yeni Zelanda’daki malikanesinde gözaltına alımıştı.



Bedava internet ansiklopedisi Wikipedia, 20 Ocak’ta ABD hükümetinin çıkarmaya hazırlandığı SOPA (Online Korsanlığı Durdurma Yasası) ve PIPA (Fikri Mülkiyeti Koruyun) yasa tasarılarını protesto etmek için bir günlüğüne sayfasını karartmıştı. Megaupload, küresel alanda destek gören bu protestonun ardından ABD’li yetkililerin bloke ettiği ilk önemli dosya indirme sitesi oldu.



