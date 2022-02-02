50 milyon euroluk teklif; dünyaca ünlü iki marka, Haaland için sponsorluk yarışında

Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'ı bu yaz sadece futbol kulüpleri transfer etmek istemiyor. Norveçli futbolcu için dünyaca ünlü spor tedarik markaları da yarış içinde. Nike ve Puma Haaland'ın bir sonraki sponsorluk anlaşması için masada

21 yaşındaki oyuncu uzun süredir Nike ile birlikte çalışıyor ancak mevcut sözleşmesi Ocak ayında sona eriyor. Haaland henüz yeni şartları kabul etmedi.

Futbol Aleman'a göre, hem Nike hem de Puma Halaand'a beş yıl için 50 milyon Euro teklif etmeye hazır. Markalar, oyuncunun menajeri Mino Raiola ile görüşmelere başladı.

Norveçli oyuncu, Nike ile ilk anlaşmasını RB Salzburg döneminde imzaladı. Bu sözleşme yaklaşık 1 milyon Euro değerindeydi. Ancak o zamandan beri futbol dünyasına damga vurdu ve çok daha değerli bir konuma ulaştı.

Nike, oyuncuyla uzun süredir devam eden ilişkisinin avantajına sahipken Bild, Haaland'ın babası Alfe-Inge Haaland'ın Puma CEO'su Bjorn Gulden ile birlikte Dortmund'un maçlarını düzenli olarak izlediği bildirildi.