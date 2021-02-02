50 milyar TL açık veren SGK, gayrimenkullerini satışa çıkardı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2020’nin ilk 7 ayında 50 milyar 39 milyon lira açık verdi ve gayrimenkullerini satışa çıkardı.

2019'da yıl sonu açığı 39.9 milyar lira olarak gerçekleşen SGK'nın, 2020'nin sadece ilk 7 ayında verdiği açık ise tam 50 milyar 39 milyon TL. SGK, Ankara Kızılay'daki binasına ‘Satılık' ilanı asarak, gayrimenkullerini satışa çıkardı.

Satışlardan da istenilen gelir gelmedi

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, SGK, icra yoluyla haczettiği menkul ve gayrimenkul mallarını açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. 2015-2019 yılları arasında haczedilen toplam 521 bin 251 adet menkul maldan sadece 10 bin 886'sı satılırken, haczedilen 305 bin 239 adet gayrimenkulden ise bin 328 tanesi satıldı. SGK'nın 2015-2019 yılları arasında icra yolu ile satışını yaptığı gayrimenkul ve menkul mallardan 5 yılda toplam 68 milyar 985 milyon TL elde etmesi gerekirken, SGK kasasına yalnızca 297 milyon 35 bin TL girdi. SGK, 5 yılda satması planlanan malların yalnızca binde 43'ünü satabildi.