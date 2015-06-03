50 metrelik şarampole uçan araçta kimse bulunamadı

Malatya'da bir otomobil yoldan çıkarak 50 metrelik şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine giden arama kurtarma, itfaiye ve polis ekipleri araçta ve çevresinde kimseyi bulamadı.

Kaza, akşam saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki TOKİ konutları yakınlarında gerçekleşti.



58 LD 068 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak 50 metre yüksekliğindeki şarampole uçtu.



Çevredekiler kazayı yetkililere ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Ancak ekipler olay yerine gittiklerinde araçta kimse olmadığını tespit etti. Çevrede yapılan aramada da kimse bulunamadı. Bu durum çevredekilerde şaşkınlığa neden oldu.



LPG'li olduğu belirlenen araçta gaz sızıntısı da yaşandığı bildirildi. Polis ekipleri araç plakasından yola çıkarak aracın sahibine ulaşmaya çalıştı.



Bu arada, görgü tanıkları, virajlı olan yolda ışıklandırma olmaması nedeniyle benzer kazaların yaşandığını ifade etti. Yaklaşık bir hafta önce başka bir aracın olay yeri yakınında yine şarampole uçtuğunu anlatan vatandaşlar, ayrıca akşam saatlerinde yol kenarında araçlarıyla içki tüketenler de olduğundan yakındı.