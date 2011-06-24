-50 METREDEN DÜŞEN PARAŞÜTÇÜ ÖLDÜ MUĞLA (A.A) - 24.06.2011 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde uçuş sırasında kayalıklara düşerek ağır yaralanan paraşütçünün, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, bin 900 metrelik Bababağ'dan öğlen saatlerinde tekli uçuş yapmak için paraşütle atlayan ve yaklaşık 50 metre yükseklikten kayalıklara düşen Necdet Serdar Özlü (49), götürüldüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Özlü'nün ölümüyle ilgili Fethiye Cumhuriyet Savcılığının inceleme başlattığı belirtildi. Ölüdeniz beldesinde paraşütle atlayışından kısa bir süre sonra kayalıklara düşerek ağır yaralanan Özlü, yapılan ilk sağlık müdahalesinin ardından düştüğü yerden yangın söndürme helikopteriyle alınıp, Fethiye Devlet Hastanesi'ne getirilmiş ve tedavi altına alınmıştı.