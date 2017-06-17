50 kurumdan UNESCO'ya mektup : Sur'da ki yıkımı durdurun

"Sur’un Yıkımına Hayır Platformu" bileşenleri, Diyarbakır'ın Sur ilçesi için UNESCO’ya mektup yazdı. 50 kurumun imzasının bulunduğu mektupta, "Sur’daki yıkımın engellenmesi için UNESCO’nun bir an önce harekete geçmesi" istendi.

Gazete DuvaR'dan Vecdi Erbay'ın haberine göre, Sur’un Yıkımına Hayır Platformu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’ne (UNESCO) acil çağrı mektubu gönderdi. Mektupta, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde (DML) bulunan 191 üye ülke ve 1031 alanın içerisinde Diyarbakır Kalesi ile Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı’nın yer aldığı ve tarihi Sur ilçesinin Türkiye’de bulunan 15 dünya mirasının içerisinde olduğu belirtiliyor.

“Dünyadaki en eski yerleşim alanlarını içinde barındıran ve 40’a yakın uygarlığın izlerini taşıyan Sur içinin tarihi M.Ö. 7500 yıllarına dayanmaktadır” denilen mektupta, Suriçi ile ilgili şu bilgiler de hatırlatıldı:

“Suriçi farklı etnik, sınıf, kimlik ve inançtan halklara tarih boyunca ev sahipliği yapmıştır. Çok katmanlı demografik yapısı ile tarihin her döneminde kozmopolit bir yerleşim yeri olan Suriçi, 21. yüzyılda büyük bir yıkıma maruz kalmıştır. Birçok medeniyetin bugüne kadar koruduğu bu tarihi mekân, günümüzde güvenlik politikaları ve çağdaş kentleşme projeleriyle köklü bir şekilde yok edilmeye çalışılmaktadır.”

Mektupta, Suriçi’nde birçok tarihi eserin bulunduğu, Lalebey ve Alipaşa mahallelerinin tarihsel ve kültürel sokak dokusuna sahip olduğu belirtilerek, “Yaklaşık on bin yıllık tarihi geçmişe sahip, açık hava müzesi olan Suriçi yerleşkesi, nasıl olur da iş makineleriyle yıkılmaktadır? Dünyanın neresinde tarihi mekânlar iş makineleriyle yıkılmıştır?” sorularına yer verildi.

UNESCO'dan talepler

“UNESCO’ya Sur içindeki tarihsel ve kültürel yapılara ‘bütünlükçü bir koruma anlayışıyla’ yaklaşması için acil çağrı yapıyoruz” denilen mektupta şu taleplerde bulunuldu:

"Alipaşa ve Lalebey mahallelerindeki tarihsel ve kültürel dokunun korunması ve yıkımın acil bir şekilde durdurulması için UNESCO’dan harekete geçmesini,

"UNESCO’dan, yıkımın durdurulması için Türkiye hükümetine acil koduyla çağrı yapmasını,

"Uzmanlardan oluşan bir heyetin Sur içindeki yıkımı yerinde incelemek ve gözlemlemek üzere en kısa sürede Türkiye’ye gelmesini,

"UNESCO, Türkiye’yi, UNESCO’nun Kültürel ve Doğal Mirasın Ulusal ve Uluslararası Korunması Belgesi, Venedik Tüzüğü, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi ve Somut Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi gibi tüm uluslararası sözleşmelere uymaya davet etmesini talep ediyoruz.”

50 kurum imzaladı

Sur Yıkımına Hayır Platfotmu’nun UNESCO’ya gönderdiği acil çağrı mektubunda yer alan 50 kurum şöyle:

– Diyarbakır Ekoloji Derneği

– TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

– TMMOB Harita Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

– TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

– TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

– TMMOB Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

– TMMOB Makine Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

– TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi

– TMMOB Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi

– TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

– TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Diyarbakır İl Temsilciliği

– TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Diyarbakır İl Temsilciliği

– TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Diyarbakır İl Temsilciliği

– TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Diyarbakır İl Temsilciliği

– Dicle Fırat Kültür Merkezi, Özgür Hukukçular İnisiyatifi

– Diyarbakır Eğitim Sen 1, 2, 3 Nolu Şubeler

– SES Diyarbakır Şubesi

– Genel-İş Sendikası Diyarbakır

– Yapı-Yol Sen Diyarbakır Şubesi

– Diyarbakır Tabip Odası

– TÜM BEL SEN Diyarbakır Şubesi

– BES Diyarbakır Şubesi

– ESM Diyarbakır Şubesi

– Tarım Orkam Sen Diyarbakır Şubesi

– Haber-Sen Diyarbakır Şubesi

– Diyanet Vakfı Emekçileri Sendikası (DİVES) Diyarbakır Şubesi

– BTS Diyarbakır Şubesi

– KESK Kadın Platformu

– Tevgera Jinên Azad (TJA)

– Diyarbakır Barış Anneleri İnisiyatifi

– Diyarbakır 78’liler Derneği

– Pir Sultan Abdal Derneği Diyarbakır Şubesi

– Diyarbakır Sarmaşık Yoksullukla Mücadele Derneği

– Diyarbakır Göç Edenlerle Yardımlaşma Derneği

– TUHAD-FED

– DİAY-DER

– KURDİ-DER

– Kürt Enstitüsü

– Rojava Derneği

– Demokratik İslam Kongresi (DİK)

– MEYA-DER

– Özgür Gazeteciler İnisiyatifi

– Demokratik Toplum Kongresi (DTK)

– Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Örgütü

– Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Örgütü

– Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Diyarbakır İl Örgütü

– EMEP Diyarbakır İl Örgütü

– Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır İl Örgütü.