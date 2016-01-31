50 klip yönetmeni Youtube'da izlenen videolardan telif hakkı almak için harekete geçti

50'nin üzerinde video klip yönetmeni Youtube'da izlenen Türkçe şarkıların kliplerinin telif haklarını almak için harekete geçti.

Habertürk'ün haberine göre, Mustafa Mayadağ, Kahraman Afyonoğlu, İzzet Öz ve Nihat Odabaşı’nın da aralarında bulunduğu isimler, Youtube’da izlenen Türkçe klipler üzerinden eser sahipleri, yorumcular ve yapımcıların paylaştığı telif hakkından pay almak için örgütlendi.

Girişimin başını çeken isimlerden prodüktör Ethem Kantarcıoğlu, “Video da bir sanat eseri ve telife tabi. Telifin üçte birinin yarısını alacağız. Hareketin içinde şu an 50’nin üzerinde yönetmen var” diye konuştu.

Türkçe şarkıların Youtube’daki tıklanma sayıları artınca video klip yönetmenleri telif haklarını almak için harekete geçti

Müzik piyasasında eser sahibi, yorumcu ve yapımcıların paylaştığı telif haklarına klip yönetmenleri de ortak oluyor. Son yıllarda Youtube’da artan tıklama sayılarında video kliplerin önemli payı olduğunu gören klip yönetmenleri, buradan elde edilen teliften pay alacak. Mustafa Mayadağ, Kahraman Afyonoğlu ve İzzet Öz gibi efsane isimlerin yanı sıra Murad Küçük ve Nihat Odabaşı gibi ünlü isimler de bu girişimde birlikte saf tutuyor.

"Video da bir sanat eseri"

Girişimin başını çeken isimlerden prodüktör Ethem Kantarcıoğlu, “Video da bir sanat eseri ve telife tabi. Telifin üçte birinin yarısını alacağız. Son aşamaya gelindi. Meslek kuruluşları destek oluyor. Şu an 50’nin üzerinde yönetmen var hareketin içinde. 70’i bulur diye tahmin ediyorum. Yıllardır verilmeyen hakkımızın peşindeyiz” dedi.