50 kişiyle başlayan açlık grevi büyüyor; 7 hapishaneden 35 tutuklu 15 Eylül'de açlık grevine başlıyor!

Diyarbakır’da 50 kişinin Abdullah Öcalan’la görüşme talebiyle için başlattığı süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemi 4'ncü gününe girdi. Verilen desteklerle İmralı'dan haber alınmasına dönük talepler günden güne büyürken, hapishanelerdeki siyasi tutuklular da açlık grevine gidiyor.

12 Eylül 2012’de de, PKK ve PJAK'lı 483 tutuklu ve hükümlü Türkiye genelinde 58 cezaevinde Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarının iyileştirilmesi ve Kürtçe’nin anadil olarak kamuda kullanılması talepleriyle 67 gün süren bir açlık grevi yapmıştı.

DİHA’nın haberine göre, hapishanelerdeki açlık grevi 15 Eylül Perşembe günü başlayacak. Açlık grevi ilk etapta 7 hapishanede yapılacak. Bu hapishanelerde kalan 35 siyasi tutuklu, süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemine başlayacak.

PKK ve PAJK üyesi olma suçuyla tutuklu bulunanlar adına Deniz Kaya tarafından yapılan açıklamada dışarıda DTK, HDK, DBP, KJA öncülüğünde başlayan süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eyleminin selamlandığı belirtilerek, aynı taleple 15 Eylül gününden itibaren gruplar halinde süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemine başlanacağı bildirildi.

Açlık grevine Diyarbakır D Tipi, Siirt E Tipi, Gebze Kadın Tutukevi, Kandıra 1 Nolu F Tipi, Kırıklar F Tipi, Silivri ve Tarsus hapishanelerinde bulunan PKK'lı ve PAJK'lı tutukluların 15 Eylül günü 1. grup olarak süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemine başlayacağı dile getirildi. Her hapishaneden 5'er kişilik ilk grup olarak 35 tutuklunun süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başlayacağı açıklanırken, açlık grevine çocuk hapishaneleri ve çocuk koğuşlarının katılmayacağı belirtildi.

Diğer hapishanelerde katılacak

Açıklamada diğer hapishanelerde de ileriki süreçlerde gruplar halinde açlık grevine dahil olacağı ifade edildi.