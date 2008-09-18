50 kişi acil servisi bastı

Rahatsızlanan yakınlarına yeterince ilgi gösterilmediğini öne süren 50 kişilik grup Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisini savaş alanına çevirdi. Öfkeli grup doktor, hemşire, güvenlik görevlisi de dahil gördükleri hastane görevlilerine saldırdı. Hastaneye gelen takviye polis ekipleri acil serviste bile biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Olaylarda 4'ü polis 6 kişi yaralandı. Mahkeme 5 zanlıyı tutukladı.



İftardan sonra evinde fenalaşan 50 yaşındaki Nazmi Ulubay, 2 çocuğu ve eşi tarafından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirildi. Nazmi Ulubay sıra beklerken doktorların durumu daha ağır olan bir kadın hastayla ilgilenmesi çocuklarını kızdırdı. Ulubay ailesinin doktor ve hemşilerle tartışmasına güvenlik görevlileri müdahale etti.



Bunun üzerine Ulubay ailesi, akrabalarını arayarak hastaneye çağırdı. Kısa sürede gelen yaklaşık 50 kişilik grup, üzerinde hastane personeli olduğunu gösteren önlük ya da üniforma taşıyan herkese saldırırken, polisleri de hedef aldı.



Acil servisi savaş alanına çeviren saldırı güvenlik kameraları ile olduğu gibi görüntülendi. Yaklaşık 5 dakika süren olaylar sırasında acil servisteki onlarca hasta ve hasta yakını büyük panik yaşadı. Olaylar sırasında 1'i başkomiser, 3 polis memuru ve 2 güvenlik görevlisi yaralandı, acil servisin camları kırıldı.



Takviye ekip çağıran polis, saldırganlarla baş edemeyince çareyi acil servis içinde biber gazı kullanmakta buldu. Sıkılan biber gazı ile acil servis bir anda boşaldı. Kavgaya tanık olan hasta ve yakınları biber gazından etkilenince zor anlar yaşadı. Kavga hastane önünde de sürdü. Ortalığı savaş alanına çeviren saldırganlar takviye ekiplerin gelmesi ile etkisiz hale getirildi. Güvenlik kamerasının kayıtlarına göre acil serviste başlayıp kapı dışında da süren olaylar 20 dakika devam etti.



Olaylarla ilgili gözaltına alınan 40 zanlı adliyeye çıkarıldı. Zanlılardan Tahir Ulubay, Nazmi Ulubay, Alaattin Ulubay ve Mehti Varol, ``Devlet malına zarar vermek ve polise mukavemette bulunmak'', güvenlik görevlisi Emre Eren ise olayların başlamasında ihmali olduğu gerekçesiyle tutuklandı.



