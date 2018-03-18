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50 kiloluk un çuvallarını dişleri ile taşıyor

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) - ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde ekmek fırınında çalışan Fatih Doğru (38), 50 kilogram ağırlığındaki un çuvallarını dişleri ile tutup kaldırarak taşıyor

18 Mart 2018 14:22

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) - ARTVİN\'in Yusufeli ilçesinde ekmek fırınında çalışan Fatih Doğru (38), 50 kilogram ağırlığındaki un çuvallarını dişleri ile tutup kaldırarak taşıyor.
İlçede bir fırında çalışan Fatih Doğru ilginç bir yöntemle un çuvallarını taşıyor. 50 kilogram ağırlığındaki un çuvallarını dişleri ile tutarak kaldıran ve üst kata taşıyan Doğru\'yu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İlginç taşıma yöntemine alıştığını anlatan Fatih Doğru, \"Fırının deposundaki un çuvallarını çoğu kez dişlerimle tutarak taşıyorum. Kollarım yorulunca bu yöntemi kullanıyorum. Dişlerim ve çenem kuvvetli. Bu bana Allah vergisi\" dedi.

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