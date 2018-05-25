50 kez araç değiştirip, 1 haftada Karadeniz'i gezdiler

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - NEVŞEHİR\'de turizmci Kübra Şahin (24) ve Gül Hatice Çot (24), otostop yaparak, geldikleri Doğu Karadeniz Bölgesi\'ndeki yaylar ile turizm merkezlerini gezdi. İkili, 50 araç değiştirip, yaklaşık 3 bin kilometre yol kat ettikten sonra yürüyerek, çıktığı yaylalarda çadır kurup, ateş yaktı.

Nevşehir\'de turizm sektöründe çalışan Kübra Şahin ve Gül Hatice Çot, çantalarını sırtlayarak, merak etikleri Karadeniz\'e doğru yola koyuldu. İkili, otostop yaparak Rize\'ye ulaştı. Ayder ve Pokut yaylaları ile Zil Kale ve Palovit şelalelerini gezen ikili, geceyi yaylalarda kurduğu çadırda geçirdi. Daha sonra Trabzon\'a gelen ve Uzungöl\'ü gezen turizmciler, yörede oynanan horonlara eşlik ederek, türküler söyledi. Karadeniz gezisini tamamlayarak, aynı yöntemle Nevşehir\'e dönen ikili, 1 haftada yaklaşık 50 araç değiştirerek, 3 bin kilometre yol kat etti.

\'KARADENİZ’İ ADIM ADIM GEZDİK\'

Genç turizmciler, gezide çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak, Karadeniz\'in doğasına hayran kaldıklarını belirtti. Karadeniz insanın çok yardımsever olduğunu kaydeden Gül Hatice Çot, \"Karadeniz sevdalısıyım. 2 kafadar arkadaş, karar vererek, Karadeniz’i adım adım gezdik. Gece çadır kurup, konaklama yaptık. Halkın arasına karışıp, horon çektik, türküler dinledik. Karadeniz insanı çok yardımsever. Yaylalardaki eski topraklar ise bizim en iyi rehberimizdi\" dedi.

\'YOLLARDA YALNIZ DEĞİLDİK\'

Çaykara ilçesinde doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz\'in gözde turizm merkezi Uzungöl\'ü de gezme fırsatı elde ettiklerini belirten Çot, Türkiye’de keşfedilmesi gereken ilk yerin Karadeniz Bölgesi olduğunu vurguladı. Gül Hatice Çot, \"Dönüş yoluna 5 araç değiştirerek, Çaykara- Uzungöl’e ulaştık. Kemençeyi ustaları çaldı, biz de can kulağıyla dinledik. Muhteşem doğaya hayran kaldık. Erkenden kalkıp, dönüş yoluna girdik. Toplam 50 araçla 3 bin kilometre yol yaptık ve eve döndük. 2 kadın olarak yollarda hiç yalnız değildik\" diye konuştu.

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