50 gigapiksellik kamera icat edildi

Amerikalı mühendisler "olağanüstü detaylı" fotoğraflar çekebilen bir fotoğraf makinesi icat etti.



Kuzey Carolina'daki Duke Üniversitesi ekibine göre AWARE2 isimli prototip aygıt, çözünürlüğü 50 gigapixel'e kadar ulaşan fotoğraflar çekebiliyor.

50 gigapiksel 50 bin megapiksel'e eşit. Makine, 98 minik kameranın bir cihazda bir araya getirilmesi ile çalışıyor. Aygıtın ilk olarak askeri gözetlemeler için kullanılması muhtemel.



'Fark edilmeyen görüntüler'



Fotoğraf makinesi, Duke Üniversitesi'nin Pratt Mühendislik Okulu'ndan mühdendis David Brady ve profesör Michael J. Fitzpatrick tarafından geliştirildi. Brady ve Fitzpatrick'e Arizona ve Kaliforniya Üniversitelerinden bilim adamları da eşlik etti.

Proje, Darpa olarak bilinen ABD Savunma Gelişmiş Araştırma Projeleri Kurumu tarafından finanse edildi. Prototip kameranın kendisi 76.2 santimetre kare ve derinliği 50.8 santim. Brady, "Mikrokameraların her biri, görüş alanının farklı noktalarından bilgi yakalıyor. Esasen bir bilgisayar işlemcisi bütün bu bilgiyi, oldukça detaylı bir görüntüye dikiyor. Makine bir çok durumda fotoğrafçıların göremeyip, daha sonra fotoğrafın kendisine baktıklarında farkına vardıkları görüntüleri yakalıyor" dedi.



5 yıl içinde sıradan tüketiciye ulaşacak



Piyasadaki tüketicilere yönelik çoğu fotoğraf makinesi, 8'den 40 megapiksel'e kadar fotoğraf çekebilmekte. Pikselleri bireysel veri "noktaları" olarak tanımlamak mümkün, ve piksel ne kadar yüksek olursa, görüntünün çözünürlüğü de o kadar iyi oluyor.

Araştırmacılar, fotoğraf makinelerinin elektronik parçaları küçülmeye devam edip daha verimli hale geldiği sürece, önümüzdeki beş sene içerisinde yeni nesil gigapiksel kameraların sıradan tüketici tarafından erişilebileceğini düşünüyor.



BBC Türkçe