50’den az çalışanı olan iş yerlerinde yarından itibaren iş güvenliği ve sağlığı hizmeti verilmesi zorunlu olacak

İş güvenliğinde küçük işletmeler için yeni dönem yarın başlıyor. Az tehlikeli alanlarda faaliyet gösteren ve 50’den az çalışanı olan iş yerlerinde de artık iş güvenliği ve sağlığı hizmeti verilmesi esas olacak.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa 50’den az çalışanı olan hukuk bürosu, terzi, manav, market ve hatta apartmanlar da bu kapsamda olacak. Tek bir çalışanı dahi olsa tüm iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermesi esas olacak. Bu ise hizmet alımı veya işverenin kendisinin eğitim alması yoluyla olacak.

Eğitim alan bir işveren, iş yerindeki sağlık gözetimi dışındaki hizmetleri verebilecek. Buna göre, işveren veya işveren vekili, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’yle protokol imzalamış kurum, kuruluşlar veya üniversiteler aracılığıyla verilen eğitimlere dahil olabilecek. Bu eğitimlere herhangi bir mezuniyet şartı aranmaksızın, 18 yaşını dolduran herkes katılabilecek. Buradan e-sertifika alınması yeterli olacak.

Sağlıkla ilgili süreçleri ise kamu sağlık kurumları veya aile hekimlerinden takip edebilecek. Eğitim almayan işverenler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından hizmet alımı yapmak zorunda olacak.

TESK Başkanı: Bu yükümlülük ek maliyet demek, Bir yıl daha ertelenmesini istiyoruz.

Pandemi sonrası bu yükümlülüğün kendileri için ağır olacağını söyleyen TESK Başkanı Bendevi Palandöken de yaklaşık 1 milyon iş yerinin bu zorunluluk kapsamında olacağını anımsattı. Palandöken, “Biz bir yıl daha ertelenmesini istiyoruz. Bu yükümlülük ek maliyet demek. Kimsenin şu ortamda iş güvenliği uzmanı tutma durumu yok. Önümüzü görmemiz gerekiyor. Umarım gerekli uzatma imkanı sağlanır” diye konuştu.