50-d karşıtları Bursa'daydı

Uludağ Üniversitesi’nde (UÜ) bir grup araştırma görevlisi "iş güvencesi" talebiyle yürüyüş yaptı



Araştırma görevlileri, YÖK Yürütme Kurulu'nun 26 Kasım 2008 tarihinde almış olduğu ve 2547 sayılı kanunun 50/d maddesine göre istihdam edilen araştırma görevlilerinin doktoralarını tamamladıktan sonra üniversiteleriyle ilişiklerinin kesilmesi öngören kararı her fırsatta protesto ediyor.



Yurt genelinde imza kampanyası başlatan asistanlar, bu kez Bursa’da ‘iş güvencesi’ talebiyle yürüyüş yaptı.



Rektörlük binasına yürüdüler



Mediko Sosyal Binası önünde toplanan grup, pankart açıp, YÖK aleyhine sloganlar atarak Rektörlük binasına kadar yürüdü.



Burada grup adına açıklama yapan Çağdaş Kaya, YÖK’ün 31 Temmuz 2008’de yayımladığı yürütme kurulu kararıyla, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesine göre atanmış ve görev yapmakta olan araştırma görevlilerinin, lisansüstü eğitimlerini bitirmeleriyle birlikte üniversiteyle ilişkilerinin kesileceğinin bildirildiğini söyledi.



‘Asistanların mağduriyeti kaldırılsın’



Kaya, 31 Temmuzda yürürlüğe giren yönetmeliğin tekrar gözden geçirilmesini istediklerini belirterek, "Halihazırda görev yapan araştırma görevlilerinin yeni yönetmelikle getirilen kriterler nedeniyle oluşan mağduriyetlerinin ortadan kaldırılmasını istiyoruz" dedi.



Bazı öğretim üyeleri ve öğrencilerin de destek verdiği eylem, açıklamanın ardından sona erdi.

