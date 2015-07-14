50 Cent'ten iflas açıklaması

50 Cent olarak tanınan ABD'li rapçi Curtis James Jackson, iflas koruma başvurusunda bulundu. Ama iflas açıklamasının, üç gün önce kaybettiği seks kaseti davası nedeniyle 5 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

Radikal'in The Guardian'dan çevirdiği habere göre, ünlü ismin ABD iflas mahkemesine verdiği dosyada 10–50 milyon dolar arasında bir mal varlığı ve borcu olduğu yazıyor. Borçlarının çoğu tüketim amaçlı, 'kişisel, ailevi veya evi için yaptığı bireysel harcamalar'dan kaynaklanıyor.

50 Cent’in avukatları ABD iflas yasasının 11’inci bölümüne başvurarak sanatçının 'birtakım profesyonel sorumluluklarını gözden geçirip gelecekteki işinin yararına pozisyon alarak finansal durumunu tekrar düzenlemesine' olanak sağlandığını belirttiler. Bu sayede iflas davası süreci devam ederken sanatçının iş hayatının etkilenmeden devam edeceğini ifade ettiler.

Öte yandan iflas raporundan üç gün önce ünlü rapçinin seks kasetini izinsiz olarak internette paylaştığı Lastonia Leviston’a 5 milyon dolar tazminat ödemesi jüri tarafından kararlaştırılmıştı.

Forbes: Serveti 155 milyon dolar

Müzik dünyasında yakaladığı başarıların yanı sıra pekçok sinema filminde de rol alan 50 Cent'in servetini, Forbes Mayıs ayında 155 milyon dolar olarak açıklamıştı. ABD'de kişi ya da şirketler, devlete iflas koruma başvurusu yaparak borcunu ödeyemeceklerini beyan ediyor. Devlet tarafından ödenen borç yıllar içinde kişi veya şirketten tahsil ediliyor.