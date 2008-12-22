50 Cent'in kutusundan 30 bin YTL çıktı

"Var mısın Yok Musun?" da yarışan 50 Cent, 30 bin YTL kazandı. Ünlü şarkıcı parayı, albüm çıkarabilmesi için Ramiz isimli Türk gencine verdi.



Yayın süresi uzun olduğu için ilk kısmı cumartesi günü yayınlanan yarışmada mütevazılığıyla dikkat çeken 50 Cent, isabetsiz kutu tahminlerine rağmen izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.



Yarışmada neler oldu?



Cumartesi günü en son Hamdi Bey'in teklifi 35 bin YTL'lik teklifini reddeden 50 Cent, yarışmaya Acun Ilıcalı'nın kendisine hediye ettiği ay yıldızlı bir kolyeyi takarak başladı.



Arka arkaya iki 500 bin YTL'lik kutu açan 50 Cent'in morali bozuldu. Teklif ise 14 bin YTL oldu. Ancak 50 Cent bu teklifi de geri çevirdi.



50 Cent gerdan kırdı



50 Cent, bir yarışmacının ısrarı üzerine sahneye çıkarak Ankara havaları eşliğinde oynadı. Acun'un sorusu üzerine üzerindeki elbiselerin fiyatlarını açıklayan 50 Cent, montunun 200 dolar, tişörtünün ise 5 dolar olduğunu söyledi.



Tek 500 bini kalan 50 Cent, daha sonra 500 YTL açtı. Ünlü yıldızın 18 yatak odalı evini gösteren bir videonun ardından açılan kutudan ise 25 YTL çıktı.



Son beşe girildiğinde 50 Cent'in kazandığı parayı bağışlayacağı Ramiz sahne alarak, çıkartmayı düşündüğü albümünün hit parçasını seslendirdi. Ramiz'in ardından sahneyi 50 Cent aldı. Yoğun istek üzerine arka arkaya şarkılar söyleyen ünlü rapçi seyircileri coşturdu.



Son 4 kutu



2 YTL'lik kutunun açılmasının ardından Hamdi Bey, 40 bin YTL teklif etti. Bu teklifi de geri çeviren 50 Cent, son 4'e bir 500 bin YTL, bir 30 bin YTL, 100 YTL, 5 YTL ile girdi.



İlk olarak 100 YTL'lik kutuyu açan 50 Cent, son iki öncesi açtığı kutuda 500 bin YTL'yi bulunca hayal kırıklığına uğradı.



Hamdi beyin 15 bin YTL'lik teklifini beğenmeyen 50 Cent, kendi seçtiği 7 numaralı kutuyu açtırmaya karar verdi.



Ünlü yıldızın seçtiği kutudan 30 bin YTL çıktı. Böylece 50 Cent, Ramiz'e 30 bin YTL bağışlamış oldu.



Yarışmadan notlar



Yarışma için İstanbul'a gelen 50 Cent'in kendisi için istediği özel menüyü beğenmeyerek Türk yemeği istediği, kendisine getirilen kebapları çok beğendiği bildirildi.

