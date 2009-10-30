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50 Cent'in hayalinde o var

50 Cent adıyla tanınan Curtis Jackson, romantik komedi türünde bir filmde Jessica Alba'yla oynamak istediğini söyledi.

30 Ekim 2009 02:00

50 Cent adıyla tanınan Curtis Jackson, rol aldığı "Dead Man's Money" adlı filmin ardından bir de romantik komedi türünde filmde oynamak istediğini söyledi.

  3Kendisine rol arkadaşı olarak da 28 yaşındaki Jessica Alba'yı seçti. "Jessica'dan daha iyi bir rol arkadaşı düşünemiyorum. Hangi erkek onun sevgilisi rolünü canlandırmak istemez ki" diye sordu. Bruce Willis'le birlikte rol aldığı Sin City adlı filmle akıllarda yer eden Alba, 50 Cent'in sözlerine yorum yapmayıp gülümsemekle yetindi.

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