'50 Cent'i '25 Cent' yaptılar

50 Cent'in yarışmacı olarak katıldığı Acun Ilıcalı'nın sunduğu "Var mısın yok musun?"un bant yayını, program çok uzun sürdüğü için yarıda kesildi. Yarışmanın devamı pazar günü yayınlanacak.



Rap ve hip hop müziğinin dünyaca ünlü ismi 50 Cent, "Var mısın Yok musun?"da Şubat ayında yeni albümünün çıkacağını ve albüm çıktıktan sonra konser için tekrar Türkiye'ye geleceğini müjdeledi.



Yarışmanın ilk bölümü



50 Cent'in tanıtımlarının ardından yarışmaya geçildi.



Kendisi için bir kutu seçmesi istenen 50 Cent, Necdet isimli yarışmacının 7 numaralı kutusunu seçti.



İlk kutuda 200 YTL



Ünlü rapçi, ilk kutuyu seçmeden önce kendisine açıklamalar yapan Acun Ilıcalı'ya 500 bin YTL'yi göstererek "Onu istiyorum" dedi.



Daha sonra kutu tercihini yapan 50 Cent, Emrah adlı yarışmacının 11 No.'lu kutusunu seçti.



Seyircilerin İngilizce olarak 10'dan 1'e doğru saymasının ardından açılan kutudan 200 YTL çıktı.



Daha sonra yarışmacılardan Seda, 50 Cent'le Almanca konuşmak istedi, ancak 50 Cent Almanca bilmediğini söyledi. Seda'nın açtığı ikinci kutuda 150 bin YTL çıktı.



"Çalışmayan nazarlık"



Yarışmacılardan Hekim, 50 Cent'e devasa bir nazarlık hediye etti.



Ünlü şarkıcıya "Bay Fifti" diye hitap eden Metin isimli yarışmacı ise çok heyecanlıydı ve 50 Cent'in ısrarı üzerine açtığı kutuda 40 bin YTL'yi buldu.



Daha sonra sırasıyla, 50 bin YTL ve 200 bin YTL'lik kutuları açan 50 Cent, kendisine hediye edilen nazarlığı çıkardı ve "Bunda bir sorun var, çalışmıyor galiba" diye konuştu.



Acun Ilıcalı bağlandığı Hamdi Bey'den ilk teklif olarak 8 bin YTL rakamını aldı. Ancak 50 Cent teklifi beğenmedi ve Türkçe olarak "Yokum" dedi.



İlk teklifin ardından 50 Cent, G-Unit'le birlikte gecenin ilk şarkısını (In da Club) canlı olarak söyledi.



Şansı dönüyor mu?



İkinci bölümde açılan ilk kutudan 50 YTL çıktı. Daha sonra sırasıyla 20 bin YTL, 250 bin YTL'lik kutular açıldı. Hamdi Bey, ikinci teklif olarak 13 bin YTL önerdi. Ancak Fifty Cent, teklifi yine reddetti.



Yarışmacıların hediye verme yarışı da durmadı. Hediyeler arasında küçük bir heykel, 50 Cent yazılı bir Fenerbahçe forması, madalyona dönüşen sihirli ip ve Yalovaspor atkısı yer aldı.



Yarışmanın devamında sırasıyla 1 YTL, 750 YTL'lik kutular açıldı. Ardından gelen 20 bin YTL'lik teklif ise 50 Cent tarafından geri çevrildi.



Teklifin ardından açılan ilk kutudan 400 YTL çıktı. Daha sonra yarışmacılardan biri kendi hazırladığı 50 numaralı kutuyu açtı ve içinden "Var mısın Yok musun 50 Cent" yazılı bir atkı çıktı.



300 YTL'lik kutuyu açan 50 Cent tekrar sahne alarak "Candy Shop"u söyledi.



10 YTL'yi de açan 50 Cent'e Hamdi Bey'in teklifi 35 bin YTL oldu. 50 Cent'in yanıtı ise yine "Yokum" oldu.



Bu dakikada Acun programın 2 saat daha süreceğini söyleyerek yayın akışını bozmamak adına yarışmanın geri kalanının yarın (pazar günü) yayınlanacağını duyurdu.



Yarışmadan notlar



Yarışmaya izleyici olarak katılabilmek için Acun Ilıcalı'nın sitesi "www.acunmedya.com"a 16 bin kişi başvurdu. Stüdyoya giremeyenlerin bir kısmı buna rağmen oradan ayrılmayarak 50 Cent'i uzaktan da olsa görmeye çalıştılar. Diğerleri ise Discorium'da toplanarak yarışmayı izlediler.



50 Cent'in yarışma için anlaşma yaparken kazandığı parayı Türk rap dünyasından albüm çıkaramamış bir gence bağışlamak istediği öğrenildi.



Paranın bağışlanacağı kişi olan 26 yaşındaki Ramiz, 13 yaşından bu yana rap müziğiyle uğraşıyor. Albüm için şarkılarını hazırlayan genç rapçinin tek ihtiyacı olan albümün finansmanıydı.



50 Cent yarışmaya başlamadan önce hayranları arasında küçük bir yarışma yapıldı. Kazanan genç 50 Cent'le yüz yüze tanışma şansına erişti.



Yarışma banttan yayınlandı. Asıl adı 'Curtis James Jackson III' olan '50 Cent', sevgilisi ve grubu 'G Unit', yarışmanın TV'de yayınlanmasından çok önce cumartesi sabahı 06.05'te Delta Hava Yollarına ait DAL 8153 sefer sayılı uçağıyla Roma'ya hareket etti.