50 Cent, kız arkadaşına saldırdı

Eski sevgilisinin evini basarak saldırıda bulunan rap şarkıcısı 50 Cent, hapis ve para cezasıyla yargılanacak.

Los Angeles’te gerçekleşen olayda, 50 Cent 3 yıl birlikte olduğu sevgilisinin evine giderek tartışmaya başladı. Evdeki eşyalara zarar vermeye başlayan şarkıcının kız arkadaşı kendini banyoya kitledi. Ancak şarkıcı banyo kapısını kırarak sevgilisini tekmeleyerek yaraladı.

Polis, dairede 7 bin dolarlık zarar olduğunu açıkladı.

Huffington Post’un haberine göre, asıl adı Curtis Jackson olan şarkcının menajeri olay hakkında henüz yorum yapmadı. 50 Cent’in 22 Temmuz’da mahkemeye çıkması bekleniyor.