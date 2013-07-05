T24 LogoT24 Logo
Magazin

50 Cent, kız arkadaşına saldırdı

Eski kız arkadaşına saldıran şarkıcı 50 Cent, 5 yıl hapis ve 46 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya

05 Temmuz 2013 12:46

Eski sevgilisinin evini basarak saldırıda bulunan rap şarkıcısı 50 Cent, hapis ve para cezasıyla yargılanacak.

Los Angeles’te gerçekleşen olayda, 50 Cent 3 yıl birlikte olduğu sevgilisinin evine giderek tartışmaya başladı. Evdeki eşyalara zarar vermeye başlayan şarkıcının kız arkadaşı kendini banyoya kitledi. Ancak şarkıcı banyo kapısını kırarak sevgilisini tekmeleyerek yaraladı.

Polis, dairede 7 bin dolarlık zarar olduğunu açıkladı.

Huffington Post’un haberine göre, asıl adı Curtis Jackson olan şarkcının menajeri olay hakkında henüz yorum yapmadı. 50 Cent’in 22 Temmuz’da mahkemeye çıkması bekleniyor.

ETİKETLER

50 centabdkız arkadaşsaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24