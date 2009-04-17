50 Cent, Kenan Evren'e fark attı!

Antalya’da, TÜBİTAK için 4 lisede 289 öğrenciyle yapılan bir araştırma, öğrencilerin Türk ve dünya tarihine damga vurmuş kişileri çok fazla tanımadığını ortaya çıkardı. Mehmet Akif Ersoy, Kenan Evren’in fotoğrafına ‘tanımıyorum’ diyen liseliler çoğunlukta çıktı. ‘50 Cent’i ise tanıyanların oranı yüzde 90’ı buldu.





DHA'dan Hamit Seçil'in haberine göre; fotoğrafları gösterilen 12 Eylül darbesinin lideri ve 7'nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'i `Tanımıyorum' diyen erkek öğrencilerin oranı yüzde 69, kızların yüzde 88 çıktı.

İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u da erkek ve kız öğrencilerin yarısından fazlası tanımadı. Küba'da devrime imza atan Che Guevara, Sultan Vahdettin ve Karl Marx'tan daha çok tanınırken, `50 Cent' adı ile popüler olan ABD'li rap müzik sanatçısı Curtis James Jackson, tanınırlıkta ünlü piyanist Fahir Atakoğlu, Ayhan Işık, Müşfik Kenter, Ayşe Kulin ve Orhan Pamuk'un toplamını geçti.



Antalya Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri Mustafa Kürşat Sert ve Meysa Baykal tarafından felsefe öğretmeni Seda Ünal gözetiminde geçen Ocak ve Şubat aylarında TÜBİTAK için hazırlanan bir araştırmanın sonuçları, anketi yapanları da şaşırttı. Sonuç raporunda, `Çalışmamız boyunca bilimin nesnellik ilkesine uygun davrandık. Ancak çalışmamızın sonucunda ortaya çıkan, yakın tarihimizdeki önemli kişiliklerin ve sanatçıların tanınmayışı bizi şaşırtan bir durumdu'' denildi.



Anketi yapanlar bile şaşırdı



Antalya'da dört farklı ortaöğrenim kurumunda eğitimlerine devam eden 289 öğrenciyle yapılan araştırmada, deneklere tarihi ve siyasi kişiler, sanatçı ve düşünürler ile tarihi yerlerin fotoğrafları gösterildi, `Tanıyorum', `Tanımıyorum' şıklarını işaretlemeleri istendi. Dünya ve Türkiye siyasi tarihine bir dönem damgalarını vuran Sultan Vahdettin, Enver Paşa, Ernesto Che Guevara, Kenan Evren ve Karl Marx içerisinden en bilindik kişi Che Guevara çıktı. Che ankete katılan erkeklerin yüzde 75'i, kızların da yüzde 66'sı tarafından tanınırken, Türkiye'nin yakın siyasi tarihine damgasını vuran Kenan Evren'i ise erkeklerin yüzde 69'u, kızların ise yüzde 88'i tanımadı. 1980 darbesinden 10- 11 yıl sonra doğan ve bugün lise eğitimi alan öğrencilerin yarısından fazlasının Kenan Evren'i fotoğrafından tanımaması, anketörleri en çok şaşırtan durum oldu.



Angelina Jolie'yi tanımayan yok



`Küreselleşme, ortaöğretim gençliğini kendi kültüründen uzaklaştırarak toplumsal kimliğine yabancılaştırmaktadır' hipoteziyle ortaya atılan araştırmada, kendi sanatçılarımızı tanımadığımız ortaya çıktı. Oynadığı 200'e yakın filmle Türk Sinema tarihine `Taçsız Kral' olarak geçen ve 1950'li yılların sonunda şansını Hollywood'da deneyen Ayhan Işık, ankete katılan erkeklerin yüzde 22'si, kızların ise yüzde 27'si tarafından tanındı.



Orhan Pamuk'u yüzde 47'si tanıdı



Buna karşılık, Hollywood starı Angelina Jolie'nin ise ankete katılan her 100 kişiden 80'i tarafından tanındığı saptandı. Nobel Edebiyat ödülü alan yazar Orhan Pamuk ise ankete katılanların ancak yüzde 47'si tarafından tanındı.



Fahir Atakoğlu mu, o da kim?



Araştırmaya denek olarak katılan öğrencilerin tamamına yakınının Antalya merkeze 70 kilometre uzaklıktaki Side'de bulunan Apollon Tapınağı'nı bilmedikleri ortaya çıktı. İtalya'nın simgesi olan Pizza Kulesi ise erkeklerin yüzde 61'i, kızların ise yüzde 45'i tarafından tanındı. Besteleriyle birçok müzik ödülü alan ünlü piyanist Fahir Atakoğlu'nu hemen hemen hiç kimse tanımazken, son yıllarda dünyayı saran `Rap' müziğinin Amerikalı temsilcisi 50 Cent'i ankete katılanların çok büyük bir kısmının tanıdığı belirlendi. 50 Cent'i tanıyan erkeklerin oranı 92, kızların ise 82'i çıktı.



