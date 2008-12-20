50 Cent İstanbul'da

Marco veya bilinen adıyla 50 Cent ve 13 kişilik grubu G-Unit'i New Yok'dan getiren Delta Hava Yolları'na ait uçak Atatürk Havaalanı'na rötarsız olarak 09.50'de indi. Yakın korumasıyla gelen 50 Cent'i Tarkan'ın yakın koruması Levent Ağaoğlu'nun 7 kişilik ekibi karşıladı.Tarkan'la Almanya konserinde olan Levent Ağaoğlu, ekibinin başında yoktu. 50 Cent ve ekibi, dış hatlar terminalinin çıkışında kendilerine bekleyen beş siyah minibüse binerek konaklayacakları Akaretler'de ki W Otel'e geçti. Havaalanında büyük bir ilgi gören 50 Cent ve ekibi, sahil yolunu kullandı. Acun Ilıcalı'nın sunduğu programa konuk olacak 50 Cent ve grubu, İstanbul'da iki gün kalacak ve programda canlı olarak 3 şarkı seslendirecek. Grup kazanacağı paranın bir kısmını Türkiye'de rap müzik albümü çıkarmak isteyen gençlere bağışlayacak.50 Cent, Sait Halim Paşa Yalısı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendine has tarzıyla gazetecilerin karşısına çıkan 50 Cent, 2004'te Türkiye'ye konser vermek için geldiğini ancak hava muhalefeti yüzünden konserini yarıda kesmek zorunda kaldığını belirterek tekrar burada olduğu için mutluluk duyduğunu söyledi. Ünlü rapçi, "Şu anda çok paranız var, ünlü oldunuz. Eski varoş yaşantınızı özlüyor musunuz?" sorusuna; "Hayır hiç özlemiyorum. Bazen oralara gidip ziyaret ediyorum. Ama tekrar o yaşantıya dönmek istemem" yanıtını verdi. 50 Cent, "Buraya gelirken özel bir isteğiniz oldu mu?" sorusunu ise "Özel bir isteğim olmadı. Ben o tarz starlardan değilim" şeklinde yanıtladı. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı ise 50 Cent gibi bir ismi Türkiye'ye getirmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Aguilera'yı getirmek için iki ay uğraşmıştık, 50 Cent'i getirmek zor olmadı" dedi.