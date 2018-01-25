T24 LogoT24 Logo
Magazin

50 Cent, fark etmeden Bitcoin milyoneri oldu

Hesabına yıllarca bakmayan 50 Cent, Bitcoin milyoneri oldu

25 Ocak 2018 18:30

2014 yılında, çıkardığı 'Animal Ambition' isimli albümünün satış seçeneklerine Bitcoin’i de ekleyen Rap müziğin popüler isimlerinden biri olan 50 Cent, yıllarca hesabını kontrol etmedi.   Son yıllarda astronomik artış ile yatırımcısına hatırı sayılır kar ettiren Bitcoin, 50 Cent bilmeden milyoner yaptı.

Birgün'de yer alan habere göre, 42 yaşındaki Curtis Jackson ya da sahne ismi ile 50 Cent, dalgınlığı sayesinde yanlışlıkla Bitcoin milyoneri oldu. 2014 yılında, yeni çıkarttığı 'Animal Ambition' isimli albümünün satış seçeneklerine Bitcoin’i de ekleyen 50 Cent, yıllarca hesaplarını kontrol etmedi. Ancak 50 Cent'in ubu basit hatası ünlü rapçiye milyon dolarlar kazandırdı.

O dönemde 1 BTC’nin değeri yaklaşık olarak 660 dolardı. Zamanla Bitcoin astronomik oranlarda yükseldi. Geçtiğimiz aylarda 20 bin doları test eden Bitcoin, son bir haftadır 11 bin dolar seviyesinde. 50 Cent’in elindeki Bitcoin'lerin değerinin güncel değere göre 8 ila 8.5 milyon dolar olduğu söyleniyor.

Ancak 50 Cent Bitcoin'i olduğunu bundan birkaç ay önce hatırlayabilseydi kazandığı para yaklaşık 15 milyon dolar olacaktı.


 

ETİKETLER

50 Centbitcoinmilyoner

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24