50 Cent, fark etmeden Bitcoin milyoneri oldu

2014 yılında, çıkardığı 'Animal Ambition' isimli albümünün satış seçeneklerine Bitcoin’i de ekleyen Rap müziğin popüler isimlerinden biri olan 50 Cent, yıllarca hesabını kontrol etmedi. Son yıllarda astronomik artış ile yatırımcısına hatırı sayılır kar ettiren Bitcoin, 50 Cent bilmeden milyoner yaptı.

Birgün'de yer alan habere göre, 42 yaşındaki Curtis Jackson ya da sahne ismi ile 50 Cent, dalgınlığı sayesinde yanlışlıkla Bitcoin milyoneri oldu. 2014 yılında, yeni çıkarttığı 'Animal Ambition' isimli albümünün satış seçeneklerine Bitcoin’i de ekleyen 50 Cent, yıllarca hesaplarını kontrol etmedi. Ancak 50 Cent'in ubu basit hatası ünlü rapçiye milyon dolarlar kazandırdı.

O dönemde 1 BTC’nin değeri yaklaşık olarak 660 dolardı. Zamanla Bitcoin astronomik oranlarda yükseldi. Geçtiğimiz aylarda 20 bin doları test eden Bitcoin, son bir haftadır 11 bin dolar seviyesinde. 50 Cent’in elindeki Bitcoin'lerin değerinin güncel değere göre 8 ila 8.5 milyon dolar olduğu söyleniyor.

Ancak 50 Cent Bitcoin'i olduğunu bundan birkaç ay önce hatırlayabilseydi kazandığı para yaklaşık 15 milyon dolar olacaktı.