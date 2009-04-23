50 Cent Antalya'da yapacağı konser için neler istedi?

Antalya'da 15 Temmuz'da konser verecek olan ABD'li rap müzik sanatçısı 50 Cent, Rixos Sungate Otel'de kendi ekseninde 7 dakikada dönen yatağı, jakuzisi bulunan süit odada konaklayacak.



Beldibi Mevkii'nde bulunan `5+2' yıldız kategorisindeki Rixos Sungate Otel, yaz sezonu için dünyaca ünlü şarkıcılarla anlaştı. Sözleşmelerin yapıldığı, imzaların atıldığı yaz konserlerinden ilkini, ABD'li dünyaca rap müzik sanatçısı 50 Cent verecek. 15 Temmuz gecesi otelin plajında kurulacak dev konser alanında sahneye çıkacak 50 Cent, konser ardından Antalya'da 1 hafta tatil yapacak. Geceliği 1500 dolardan satılan döner yataklı süit odada kalacak 50 Cent için ayrıntılar şimdiden gözden geçirilmeye başlandı.





Sanatçının, kendi ekseninde 7 dakikada dönen yatağı, içinde jakuzisi bulunan süit odaya yerleştirilmesi düşünülüyor. Odanın en büyük özelliğinin bir tarafının Toros Dağları'na, bir tarafının denize bakıyor olması.



Gece yatağına yatan 50 Cent'in deniz manzarası eşliğinde uyuyacağını, Toros Dağları'nın eşsiz manzarası ile uyanacağını söyleyen Rixos Sungate Otel Genel Müdürü Cem Uzan, konserin 6 bin kişi ile sınırlı olacağını belirtti. 50 Cent'in ikinci kez Türkiye'ye gelecek olmasının heyecan verici olduğunu kaydeden Uzan, ``Daha önce de bir yarışma programı için gelmişti. Bu kez gerçek konser için geliyor. Dünyanın gözü burada olacak'' diye konuştu. Cem Uzan, anlaşması yapılan 50 Cent'in ardından, görüşmeleri devam eden Enrico Macias ile Simple Red'in de konser vermesinin planlanlandığını belirtti.

