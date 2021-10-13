50 bine yakın üyesi bulunan İstanbul Barosu, sandığa gidiyor, 8 aday yarışacak

Dünyanın en büyük barosu konumundaki İstanbul Barosu’na on binlerce avukat hafta sonu sandık başına gidiyor. Yaklaşık 50 bin üyesi bulunan baronun seçiminde 8 aday yarışacak.

Defalarca ertelenen İstanbul Barosu Genel Kurulu, 9-10 Ekim’de de yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 16-17 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Şu ana kadar 8 adayın çıktığı genel kurulda; mevcut başkan, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Mehmet Durakoğlu yeniden bu göreve talip olurken, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi adayı Hasan Kılıç, Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Ata Yazıcıoğlu, Avukat Hakları Grubu adayı Gökhan Ahi, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu adayı Sezin Uçar, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu adayı Kaptan Yılmaz, Hukuk Hareketi Platformu adayı Burhan Öğütçü ve Bağımsız Avukatlar grubu adayı İshak Şâdi Çarsancaklı oldu.

Mehmet Durakoğlu: Savunma hakkını engelleyen zihniyete ders verilmeli

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberine göre, “İstanbul Barosu’nun genel kurulu ülkemizde bir büyük yargı krizinin yaşanmakta olduğu bir dönemde toplanıyor. Kanuna rağmen, mahkeme kararlarına rağmen, İçişleri Bakanı’na, Türkiye Barolar Başkanı’na rağmen toplanıyor” diyen İstanbul Barosu mevcut Başkanı ve Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Mehmet Durakoğlu, “Direnişin öyküsü olmalıdır bu genel kurul. Bu ülkedeki en güçlü sesin kısılamayacağının, umudunun tükenmeyeceğinin, insan hakları mücadelesinden vazgeçilemeyeceğinin haykırışı olmalıdır. Cumhuriyet değerlerinin yaşatılmasındaki inatçı inancın simgesi olmalı bu genel kurul. Bu genel kurul adaleti aramaktan vazgeçmeyen kararlı bir iradenin saygı duruşu olmalı. Çünkü biz avukatız” dedi.

Hasan Kılıç: İstanbul Barosu ülkenin pusulasıdır

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi adayı Hasan Kılıç, “İstanbul Barosu bir pusuladır, İstanbul Barosu bu ülkenin pusulasıdır, o rolü almalı, toplumun bize ihtiyacı var. Ve her avukat bir güçtür ve barolar o gücün toplam yansımasıdır. Biz onu yansıtmak zorundayız. Geçmiş döneme baktığımızda eksiklikler ve aksaklıklar olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gökhan Ahi: Avukatların haklarını korumayı bilmeliyiz

Avukat Hakları Grubu adayı Gökhan Ahi, “Toplumun avukatlara olan saygısı ise giderek azalıyor. Dahası avukatın yargılamada fonksiyonu yok sayılmaya başlandı. Mevcut baroculuk anlayışı, sadece siyasi kutuplaşma anlayışıyla yürütüldüğü gibi, avukatların haklarını, yargıdaki konumunu ve toplumdaki itibarını yeterince önemsemiyor. Barolar bu hali ile avukata örgütlü gücü unutturdu” eleştirisi getirdi.

Sezin Uçar. Öncelik ekonomik özgürlük olmalı

Özgürlükçü Demokrat Avukatlar adayı Sezin Uçar da, “Genç arkadaşlar ekonomik sorunlarla karşı karşıya. Biz öncelikle bunu gündemimize alıyoruz. Bu kadar köklü ve kurumsal saygınlığı olan bir kurumun bir kadın başkan tarafından bugüne kadar yönetilmemiş olması çok büyük bir ayıp. Kadınlar artık yaşamın her alanında varlar” sözlerini kaydetti.

İshak Şâdi Çarsancaklı: Avukatların iradesini arkasına almış bir baro

Bağımsız Avukatlar Grubu adayı İshak Şâdi Çarsancaklı, “İstanbul Barosu mensubu 52 bin 49 avukatın katıldığı bir şekilde yönetilen, böylelikle 52 bin 49 avukatın iradesini arkasına almış bir baskı grubu niteliğindeki İstanbul Barosu’nu vaat ediyoruz. Bunun için nispi temsil sistemi ile oluşturulmuş ve yetkili bir baro meclisini öneriyoruz. Geliştirdiğimiz aplikasyon ile gerek meslektaşlarımızın baro yönetimine doğrudan katılabileceği, gerekse her bir adliyede duruşma kapısında bekletilmesini tüm meslektaşlarına duyurup destek alabileceği, böylelikle yargı işleyişini denetleyebileceği bir duruş ve bu duruşa sahip baro öneriyoruz” vaatlerinde bulundu.

Ata Yazıcıoğlu: Baro geleceğini inşa edecektir

Çağdaş Avukatlar Grubu Başkan adayı Ata Yazıcıoğlu ise, “Baro geleceğini inşa edecektir. Biz Çağdaş Avukatlar tüm soruların cevabının ve tüm sorunların çözümünün elimizde olduğu iddiasında değiliz. Çılgın projelerimiz de yok. Ama tüm sorunları çözebilecek bir anahtara sahibiz: Daha çok demokrasi, daha çok katılım, şeffaflık, cesaret ve hakkın özneleri ile birlikte mücadele” dedi.

Burhan Öğütçü: Genç avukatların durumu çok kötü

Hukuk Hareketi Platformu adayı Burhan Öğütçü de görüşlerini, “Projelerimiz var, hayata geçireceğiz. Avukatlık mesleği saygın bir meslektir ama bu saygınlık Türkiye’de kalmadı. Savunma mesleği çökertilmek isteniyor. Çünkü hak ve özgürlüklerin çiğnenmesi konusundaki en büyük engel savunma mesleğidir. Amacımız hukuk devletinin ayağa kaldırılması, mesleğin saygınlığının kazandırılması konusunda el birliği ile bir çaba içine girmektir” diye ifade etti.

Kaptan Yılmaz: Çoklu baro sisteme büyük zarar verir

İstanbul Milliyetçi avukatlar Grubu adayı Kaptan Yılmaz, “Yürütmenin görevi, yargının bağımsız olarak çalışmasına hizmet etmektir. Bu bağlamda, mevcut siyasal iktidarın isteği ile ihdas edilen Çoklu Baro düzenlemesinin sisteme büyük zararlar verdiğini düşünmekteyiz. Çoklu Baro düzenlemesine karşı olduğumuzu değerli meslektaşlarımıza ve kamuoyuna açıklamıştık. Bu düzenlemenin meslek etiğine zarar vermesinin yanı sıra, hukukun siyasallaşması, meslektaşlarımızın arasında siyasal ayrışmanın derinleşmesi, yapay çatışmalara zemin hazırlaması vb. gibi olumsuz etkileri kaçınılmazdır” görüşlerini dile getirdi.