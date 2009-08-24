50 bin meşe çöp oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kemerburgaz’da çöp dökme alanı açmak için 50 bin meşe ağacını kestirdi. Belediyenin bu alanı alabilmek için 2005’ten beri Çevre ve Orman Bakanlığı’na defalarca başvuruda bulunduğu belirlendi.

Başvuruları, “Burası orman ve su kaynaklarına yakın” diye sürekli reddeden bakanlık sonunda belediyenin isteğini kabul etti

Ağaçları Bakanlık kesti

Belediye, İstanbul’un en yeşil bölgelerinden biri olan Kemerburgaz-Göktürk’te 689 dönümlük araziyi çöp dökme sahası olarak Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan 4 yıldır talep ediyordu.

Bakanlık, defalarca reddettiği bu talebi Nisan 2009’da kabul etti. Bakanlığa bağlı ekipler belediyenin talebi üzerine bölgedeki 50 bin meşe ağacını keserek açtıkları çöp depolama alanını belediyeye teslim etti.

Ocakları kullanmadılar

Bölgede ömrünü tamamlamış kömür ocakları bulunuyor. Orman alanlarının dışında olmasına rağmen bu ocakların değerlendirilmeyip 50 bin meşe kesilerek yeni alan açılması çeşitli soru işaretlerini gündeme getirdi. İddiaya göre, belediyeye bağlı bazı şirketler bu kömür ocaklarından bazılarını ihaleyle kiraladı.

Ancak bunlar hafriyat dökme alanı olarak kullanıldı ve belediye bundan para kazandı.