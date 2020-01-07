50 bin kamu konutu satılıyor

Hükûmet bu yıl 50 bin kamu konutunu satacak. İlk etapta kat mülkiyeti/irtifakı olan 5 bin kamu konutunun satışı planlanıyor. Konutların satışından 1.2 milyar lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün soru önergesine verdiği yanıta göre, genel bütçeli idarelere tahsisli 218 bin 575, diğer idarelere tahsisli 30 bin 939 olmak üzere toplam 249 bin 514 kamu konutu bulunuyor.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre bu konutlardan savunma, güvenlik ve adalet hizmetlerinde çalışan personelin kullandığı konut sayısı yaklaşık 140 bin. Kampüs alanında kalan veya hizmet binaları ile bütünleşik bulunan da yaklaşık 59 bin kamu konutu yer alıyor. Yanıta göre bunların dışında kalan yaklaşık 50 bin kamu konutunun “ekonomiye kazandırılması” düşünülüyor. Bu kapsamda ilk etapta kat mülkiyeti/irtifakı olan 5 bin kamu konutunun satışı planlanıyor. Yanıtta, “Öte yandan 2020 içerisinde lojman satışlarından 1 milyar 200 milyon TL gelir elde edilmesi hedefleniyor” denildi.