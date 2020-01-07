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Ekonomi

50 bin kamu konutu satılıyor

Konutların satışından 1.2 milyar lira gelir elde edilmesi bekleniyor

07 Ocak 2020 09:38

Hükûmet bu yıl 50 bin kamu konutunu satacak. İlk etapta kat mülkiyeti/irtifakı olan 5 bin kamu konutunun satışı planlanıyor. Konutların satışından 1.2 milyar lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre bu konutlardan savunma, güvenlik ve adalet hizmetlerinde çalışan personelin kullandığı konut sayısı yaklaşık 140 bin. Kampüs alanında kalan veya hizmet binaları ile bütünleşik bulunan da yaklaşık 59 bin kamu konutu yer alıyor. Yanıta göre bunların dışında kalan yaklaşık 50 bin kamu konutunun “ekonomiye kazandırılması” düşünülüyor. Bu kapsamda ilk etapta kat mülkiyeti/irtifakı olan 5 bin kamu konutunun satışı planlanıyor. Yanıtta, “Öte yandan 2020 içerisinde lojman satışlarından 1 milyar 200 milyon TL gelir elde edilmesi hedefleniyor” denildi. 

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