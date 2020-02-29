50 bin dolara köpeklerini klonlattılar

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan bir çift, kanserden ölen köpeklerini 50 bin dolara klonlattı.

licia ve David Tschirhart çifti, Labrador cinsi 'Marley' isimli köpekleri öldükten sonra yerini dolduramayınca, klonlatmaya karar verdiler.

Çok sevdikleri ve birlikte 12 yıl yaşadıkları Marley'yi kaybettikten sonra klonlanmasına karar verdiklerini belirten Alicia Tschirhart, yeni köpekleri 'Ziggy'nin Marley'e çok benzediğini, aynı özelliklere sahip olduğunu, aynı oyunları ve aynı oyuncakları sevdiğini belirtti.