50 bin avro, beş parasız yola düşürdü

T24- Hollanda'da bir televizyon kanalında yayınlanan yarışma programı kapsamında, 50 bin avro kazanmak için ''beş parasız'' Türkiye'ye gelen dokuz kişilik öğrenci grubuna, Mersin'in Silifke ilçesi esnafı yardım etti.

















BNN Üniversitesi'nde basın yayın ve televizyonculuk bölümünde okuyan Basha de Bruijn, Jargueline Vandangen, Kim Smeelies, Berend Holtkamp, Tjeerd Doornbos, Mila Jonlees, Samuel Comazzi, Menno Dropitius ve Thijs Engelberting isimli öğrenciler, ülkelerinde bir televizyon kanalının düzenlediği yarışma programına katıldı.



Yarışma koşulları gereği beş gün içerisinde dünyanın en uzak mesafesine yanlarına hiç para almadan gitmeleri gereken öğrencilerin, gittikleri ülkede yaptıkları çekimleri de televizyon programına ulaştırmaları gerekiyor.



Öğrenciler, bunu başardıklarında 50 bin avro para ödülü alacak. Katıldıkları yarışma kapsamında gidecekleri ülke olarak Türkiye'yi belirleyen grup, hiç ücret ödemeden uçakla geldikleri Kayseri'den, otostop yaparak Mersin'in Silifke ilçesine geeçti. Öğrencilere burada Silifke esnafı sahip çıktı.



Silifke'deki gezi kapsamında Göksu Deltası'nı ve tarihi yerleri gezen grup, ilçedeki bir fırıncıya girerek karınlarını doyurmak için ekmek, bir mobilyacıdan da ısınmak için battaniye istediler. Fırıncı ve mobilyacı da öğrenci grubunun ihtiyacını karşılayacak ekmek ve battaniyeyi ücretsiz olarak hediye etti. Fırından aldıkları ekmeklerle karınlarını doyuran, aldıkları battaniye ile ısınan öğrenciler, daha sonra da ülkelerine dönmek amacıyla ilçeden ayrılarak karayolu ile Mersin'e hareket etti.



Silifke'de grubunu evinde ağırlayan Yasemin Gök, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki mobilya mağazasını kapatıp eve gitmeye hazırlanırken grupla tesadüfen karşılaştığını belirterek, ''Öğrenciler, Silifke ilçe merkezinde İngilizce bilen birilerini arıyorlardı. Tesadüfen karşılarına ben çıktım. İngilizce bildiğim için bana burada ne amaçla bulundukları konusunda bilgi verdiler. Ben de onları evime davet ettim. Yarışmanın birincisinin ülkemize gelen bu grup olmasını diliyorum'' dedi.



Yarışma kapsamında Türkiye'ye gelmekle doğru bir tercih yaptıklarını belirten grubun lideri Kim Smeelies de şunları söyledi: ''Türkiye'de insanlar bizi çok sıcak karşılayıp, tüm ihtiyaçlarımızı gidermek için ellerindeki bütün imkanları seferber ettiler. Dünyada görülmeyen misafirperverliği Türkiye'de gördük ve yaşadık. Bize Türkiye'de kaldığımız sürece yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Ülkemize döndüğümüzde de buranın güzelliklerini ve insanların sıcaklıklarını anlatıp, tatil için Türkiye'ye gelmeleri tavsiyesinde bulunacağız. Ödülü kazandığımız takdirde de Türkiye'ye tatil için geleceğiz.''