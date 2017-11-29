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50 ayrı dolandırıcılıktan aranan 2 şüpheli yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- FARKLI illerde 50 ayrı dolandırıcılık olayının şüphelisi olarak aranan Kemal A

29 Kasım 2017 13:12

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- FARKLI illerde 50 ayrı dolandırıcılık olayının şüphelisi olarak aranan Kemal A. (51) ile Recep A.. (54), Adana\'da yakalandı.
Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda, zarfa para gibi kestiği gazete parçalarını koyan Kemal A. destenin en üstüne de 1 dolar yerleştirdi.  Daha sonra Kemal A., yolda yürüyen 60 yaşındaki Sami B.\'nin önüne attığı zarfı tekrar alıp, \"Para buldum, gel bunu paylaşalım\" dedi. Gazete kağıtlarını para sanan Sami B. ise dolandırıcıyla ara sokağa girdi. Bu sırada, diğer dolandırıcı Recep A. gelerek, \"Burada para düşürdüm, siz bu parayı buldunuz. Cebinizdeki parayı çıkarın, bakalım benim param mı?\" diyerek Sami B.\'nin cebindeki 500 lirayı aldı. El çabukluğuyla da gerçek paranın yerine gazete parçalarını veren iki dolandırıcı daha sonra olay yerinden koşarak ayrıldı. Elindeki zarfta gazete destesini gören Sami B., polisi aradı. İşyerlerinin güvenlik kameralarınca görüntülenen 2 dolandırıcı kısa sürede yakalandı. Dolandırıcılar, sorgularında, \"Sabıkamız var diye, iş bulamadık aç kaldık. Biz de bu işi yaptık\" dedi.
Türkiye\'nin farklı kentlerinden 50 ayrı dolandırıcılık suçlamasıyla arandığı belirlenen 2 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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