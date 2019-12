Püf noktaları hem eğlencelidir hem de hayatı kolaylaştırır. Kocaman sorunları küçük hilelerle çözmenin tadına varmak ve formda kalmak için Yaşasın Hayat diyetisyenlerinin 50 altın önerisine kulak verin.



Çoğu zaman kilo almamıza neden olan kimi alışkanlıklarımızın farkında olmayız. Halbuki çoğunlukla basit ayrıntılara dikkat etmek bile hem sağlığımızı korumamızda hem de formda kalmamızda büyük önem taşır. Diyet dergisinde yayımlanan haberde, 50 altın zayıflama önerisi anlatılıyor.



1. Zayıflamak için elinizde yeterli nedenler olsun ve düşence olarak kendinizi buna hazırlayın.

2. Zayıf günlerinizden bir fotoğrafınızı mutfağınıza asın.

3. Lokmalar arasında yarım dakika kadar ara vermeye çalışın.

4. Kesinlikle aç karnına alışverişe gitmeyin.

5. Televizyon izlerken ya da kitap okurken bir şey atıştırmayın.

6. Her öğünde sadece bir porsiyon yiyin.

7. Yemekten sonra hemen dişlerinizi fırçalayın.

8. Kendinize "Karnım gerçekten aç mı?" sorusunu sorun.

9. Isırdığınız her lokmanın tadını almaya çalışın.

10. Yürüyen merdivenler ve asansörler yerine merdivenleri tercih edin.

11. Yürüyüşlerinizi yemekten sonra yapın.

12. Aperatif olarak bir şeyler içmek istediğinizde sadece domates suyu için.

13. Sebze yemeklerinin üzerine dökeceğiniz sosları suyla hazırlayın.

14. Meyve sularını yarı yarıya maden suyuyla karıştırıp öyle için.

15. Ayakta yeme yerine, oturarak yemeyi tercih edin.

16. Yemeğin dozunu fazla kaçırırsanız ertesi gün küçük bir diyet uygulayın.

17. Izgara yapacağınız eti yağlamak yerine soslayın.

18. Her öğünden önce yulaflı bir şeyler atıştırın.

19. Diyet ya da light içecekleri tercih edin.

20. Abur cubur yerine küçük taneli meyvelere yönelin.

21. Her lokmanızı 20 kere çiğneyin.

22. Açlık hissettiğinizde şekersiz bile olsa sakız çiğnemeyin.

23. Açlık hissettiğinizde evden dışarı çıkmaya çalışın.

24. Açlık hissettiğinizde ince bir dilim salatalık yiyin.

25. Kendinize vanilyalı, meyve sulu buzlar hazırlayın.

26. Davetlere gitmeden önce yağsız küçük bir yoğurt yiyin.

27. Peynir iştah keser, miktarına dikkat ederek yemek öncesi yiyebilirsiniz.

28. Yatarken kesinlikle ağzınıza şeker atmayın.

29. Bitki özlü çaylar için.

30. Her öğünden önce bir bardak maden suyuna limon sıkıp için.

31. Sevdiğiniz şeyleri küçük porsiyonlar halinde hazırlayın.

32. Öğünler arasında kilo aldırmayacak bir sebze ya da meyve yiyebilirsiniz.

33. Öğün saatlerinize uymaya çalışın.

34. O öğünde ne kadar yiyecekseniz o kadar pişirin.

35. Her zaman küçük tabaklar kullanın.

36. Canınız pasta yemek isterse 20 dakika beklemeye çalışın.

37. Aynanın önünde çıplak olarak kendinizi inceleyin.

38. Akşam yemeklerinizi mutlaka hafif yiyin.

39. Kalorisi az mönüler bulunduran restoranlara gidin.

40. Haşladığınız sebzelerin suyunu için.

41. Meyve ve sebze ağırlıklı diyetleri tercih edin.

42. Et ve balığı alüminyum folyo içinde pişirin.

43. Haftanın bir gününü meyve günü ilan edin.

44. Haftanın bir gününü pirinç günü olarak değerlendirin.

45. Besinleri mümkün olduğunca ince doğrayın.

46. Bir hafta içinde yediğiniz her şeyi not edin.

47. Öğleden sonra iki tane katı yumurta yiyin.

48. Yemekten önce bir elma yiyin.

49. Çekirdekli meyvelerin çekirdeklerini bir süre ağzınızda tutun.

50. Zayıflamayı keyifli hale getirecek ödüller belirleyin.