50. Altın Portakal'da ödüller sahiplerini buldu

50’nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film ödülü ikiye bölündü. Ödülü 'Kusursuzlar’la paylaşan 'Cennetten Kovulmak’ filminin yönetmeni Ferit Karahan, salonu Kürtçe selamladı. Karahan, "Bu ödülü Rojava direnişine ve Taksim direnişine armağan ediyorum" dedi. Kısa Film kategorisinde 'Tornistan’la Jüri Özel Ödülü’nü alan Ayce Kartal, "Gezi Parkı olaylarında orantısız güce maruz kalmış, sakat kalmış hayatını kaybetmiş tüm insanlar adına alıyorum" diye konuştu. Bu sırada salondan ’Her yer Taksim her yer direniş’ sloganları yükseldi.

Meryem filmi 5 ödülle gecenin en ödüllü filmi olurken, 'Kusursuzlar’ın yönetmeni Ramin Matin, hem ulusal jürinin hem de Film Yönetmenleri Derneği’nin En İyi Yönetmen ödülünün sahibi oldu. Geceye damgasını vuran bir diğer isim Gülistan Acet oldu. Acet, hem yönetmen olarak 'En İyi Kısa Film’ hem de oyuncu olarak 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödülüne uzandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Kültür ve Sanat Vakfı (AKSAV) tarafından düzenlenen 50’nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ödül gecesiyle sona erdi. Gecenin sunuculuğunu Murat Han ve Özge Özder yaptı.

Mesajı geldi

Altın Portakal’ın ödül gecesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun festivale gönderdiği kutlama mesajının okunmasıyla başladı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu mesajında ’Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin haklı gururunu sizinle paylaşıyor, 50’nci yaşını içtenlikle kutluyorum’ ifadesine yer verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Akaydın, "50 yıllık serüvenin son gününe geldik. 1 haftayı mutluluk ve coşkuyla yaşadık. Bütün jüri üyelerimizi başta sevgili Türkan Şoray olmak üzere yorduk. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yarışmalara katılan bütün ekipleri yürekten kutluyorum. 51’nci festivalde tekrar kucaklaşmak üzere diyor ve şunu ifade etmek istiyorum, Antalya halkı tüm ilgi ve sevgisiyle sanatçılarını kucaklamaktan ve onlara saygı duymaktan büyük gurur duyuyor" dedi.

İlk ödülde Gezi sloganları

50’nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ilk ödüller 'Kısa Film’ kategorisinde verildi. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) En İyi Kısa film ödülünü 'Patika’yla paylaşan 'Karpuz Cenneti’nin Yönetmeni Gülistan Acet, ödülünü Musa Anter, Uğur Mumcu, Hrant Dink başta olmak üzere tüm faili meçhullere ve onların ailelerine adadı. Kısa Film kategorisinde 'Tornistan’la Jüri Özel Ödülü’nü alan Ayce Kartal, "Gezi Parkı olaylarında orantısız güce maruz kalmış, sakat kalmış hayatını kaybetmiş tüm insanlar adına alıyorum" diye konuştu. Bu sırada salondan ’Her yer Taksim her yer direniş’ sloganları yükseldi.

Jüri özel ödülleri

Festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü’nü, dedesinin ismini taşıyan Avni Tolunay açıkladı. Sahnede gözyaşlarına hakim olamayan torun Tolunay, "Birçok kişinin çalıp çırptığı bir dönemde Ne Mutlu Türküm ne mutlu Avni Tolunay’ım" dedi.

Jüri Özel Ödülü ses tasarımı ve özel efektleriyle 'Meryem’ filminin oldu. 'Meryem’ aynı zamanda Antalya Kent Konseyi Seyirci Ödülü’nün de sahibi oldu. Yönetmen Atalay Taşdiken, ödülünü çilekeş Anadolu kadınlarına adadı.

Behlül Dal Jüri Özel Ödülü ise 'Mavi Ring’ filmine gitti. Jüri Özel Ödülü ise Cennetten Kovulmak filminin küçük yıldızı Rojin Tekin’e verildi. Gözyaşları ve utangaçlıkla sahneye gelen Rojin Tekin, "Teşekkür ederim" dedi. Rojin Tekin bu ödülle Avşar Yapım’dan 5 bin Liralık eğitim desteği kazandı.

Hem yönetmen hem de oyuncu ödülü

Gecede En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü 'Cenneten Kovulmak’ filmindeki rolüyle Gülistan Acet’in oldu. 'Karpuz Cenneti’ isimli kısa filmiyle BAKA En İyi Kısa film ödülünü de alan Gülistan Acet, oyuncu olarak ikinci kez sahneye çıkışında bu kez ödülün sürpriz olduğunu söyledi. 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödülü ise 'Uzun Yol’ filmiyle Ahmet Özarslan’a verildi. Ödülü Özarslan adına filmin yönetmeni Nihat Seven aldı.

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde SİYAD En İyi Ulusal Film Ödülü, 'Kutsal Bir Gün’ filminin oldu. Atilla Dorsay’dan ödülü yönetmen Serdar Temizkan aldı. En İyi Kurgu Ödülü 'Mavi Dalga’ filmiyle Çiçek Kahraman’a verilirken, En iyi Sanat Yönetmeni ise 'Kutsal Bir Gün’deki çalışmalarıyla Selda Çiçek, Sırma Bradley’in oldu. BAKA En İyi Görüntü Yönetmeni ödülünü Feza Çaldıran, 'Meryem’ filmiyle aldı. BAKA En İyi Müzik Ödülü, Youki Yamamoto’yla 'Meryem’ filminin oldu. Ödülü filmin yönetmeni Atalay Daşdiken alırken, kendisinin şu an Çin’de olduğunu belirterek, "Burada olsa kendisine bir sürpriz yapacaktık. Antalya’da olsaydı, çocuğunun babasıyla evli değil, Antalya’da evlendirecektik" diye konuştu.

Zeynep Çamcı sevincini Şoray’a sarılarak paylaştı

Festivalde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ise Ulusal Jüri Başkanı Türkan Şoray açıkladı. Şoray, sahne merdivenlerini çıkarken zorlandı, ama seyirciler alkışlarıyla kendisine destek verdi. 'Türk sinemasının Sultanı lakaplı Türkan Şoray, "Dizimde bir rahatsızlık var. Onun için hoş bir görüntü olmadı, özür dilerim. 'Sahneye davet edileceksin bomba gibi yürü diyordum’ ama olmadı" dedi.

Festivalin yarışma filmlerinden 5’inin ilk film olduğunu kaydeden Türkan Şoray, çok titiz çalıştıklarını ve en iyiyi seçmeyi hedeflediklerini belirterek, En İyi Erkek Oyuncu ödülünün 'Uzun Yol’ filmiyle Hakan Yufkacıgil’e gittiğini açıkladı. Ödülünü alan Yufkacıgil, "Ödülü rahmetli babama atfetmek istiyorum ve anneme çok teşekkür ediyorum" dedi. Ödülün ardından Şoray’a sunucu Murat Han yerine kadar eşlik etti. Türkan Şoray yerine oturduğu ana dek salonda alkışlar susmadı.

En İyi Kadın Oyuncu ödülü ise 'Meryem’ filmiyle Zeynep Çamcı’nın oldu. Ödülü Ulusal Jüri Üyesi Mahir Günşiray takdim etti. Çamcı ödülünü almadan önce Şoray’ın yanına giderek kendisine sarıldı. Çamcı ödülünü "Meryem gibi umutları tükenmeden gün sayan bütün insanlara" adadığını söyledi.

EXPO 2016 En İyi Senaryo Ödülü Zeynep Dadak ve Merve Kayan ortak çalışması 'Mavi Dalga’ya gitti. Ödülü alan Dadak, "Gençlerin dünyasından akan bir hikaye anlatmak istedik. Anlaşıldığı için çok mutluyuz" dedi. Merve Kayan ise sesi titreyerek geçen yıllarda kaybettikleri Burçin Tuncer ve Seyfi Teoman adına ödülü aldıklarını açıkladı.

En iyi yönetmen ödülleri Ramin Matin

FilmYön En İyi Yönetmen Ödülü, 'Kusursuzlar’ filmiyle Ramin Matin’in oldu. Ödülü Handan İpekçi’den alan Matin, "Bu ödülü almamı sağlayan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bütün film ekibine, onların sayesinde bütün bunlar oluyor" dedi.

Altın Portakal jürisinin En İyi Yönetmen ödülünü ise Reis Çelik açıkladı. Çelik, jüri toplantısının 13 saat sürdüğünü belirterek, "Zor geçti, zamanımızın büyük çoğunluğunu Türkan Şoray’ın gözlerine bakarak geçirdik. O kadar adaletli bakıyordu ki, uzun uzun konuşmak gerekti. O anlarda aklıma şöyle bir şey geldi; Türkan Hanım’ın gözlerini TBMM’ye koyalım" diye konuştu. Ramin Matin, Kusursuzlar ile Film Yönetmenleri Derneği ödülünün ardından ikinci kez En İyi Film Yönetmeni ödülünü aldı.

Altın Portakal Heykelciğiyle birlikte 100 bin Lira ödülü bulunan En İyi İlk Film Ödülü, Mavi Dalga filminin oldu. Ödülü Büyükşehir Belediye Başkanı Akaydın takdim etti. Filmin yönetmenleri Zeynep Dadak ve Merve Kayan başta olmak üzere film ekibi tam kadro sahneye çıktı. Yönetmen Kayan, "Türkiye’nin değil, dünyanın birçok yerinden kurumların ve dostların yardımıyla yapıldı, onlara da teşekkür ediyoruz" dedi.

En iyi film ikiye bölündü

Altın Portakal Film Festivali’nden 'En İyi Film Ödülü’ ikiye bölündü. Antalya Valisi Sebahattin Öztürk’ün açıkladığı ödüller 'Cennetten Kovulmak’ ve 'Kusursuzlar’ filmlerine gitti. Cenneten Kovulmak filminin yönetmeni Ferit Karahan, salonu Kürtçe selamladı. Karahan, "Bu ödülü Rojava direnişine ve Taksim direnişine armağan ediyorum" dedi.

Meryem ödül zengini

350 bin Liralık En İyi Film Ödülü’nün ortakları Cennneten Kovulmak ve Kusursuzlar geceden üçer ödülle ayrıldı. 'Mavi Dalga’ da gecenin üç ödüllü filmleri arasında yer alırken Altın Portakal’ın 50’nci yılından en fazla ödülle dönen yapımı 'Meryem’ oldu. Meryem, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü de dahil olmak üzere 5 ödülle geceden ayrıldı. 'Kutsal Bir Gün’ ve 'Uzun Yol’ geceden ikişer ödülle ayrılırken, Kısa Film, Uvertür ve Sev Beni ise festivalden ödülsüz ayrılan filmler oldu.

Dersim’in kayıp kızlarına

'Hav Way Zaman’ isimli çalışmasıyla Nebil Özgentürk’ten Belgesel Jüri Özel Ödülü’nü alan Nezahat Gündoğan, 1938 Dersim katliamını anlattığı belgeselini 'köklerinden koparılan kayıp kızlara’ atfetti. Yönetmen Gündoğan, hikayesini anlattığı 1938’de ailesi öldürüldüğünde 5-6 yaşlarında olan Emoş Gülver’i de sahneye aldı. Gülver, "Merhaba, hoş geldiniz hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Ödülünü Sakine Cansız’a adadı

'Fecira’yla En İyi Bölgesel Ödülü’nü 'Tek Başına Dans’la paylaşan Piran Baydemir, ödülünü aldıktan sonra teşekkür konuşmasını önce Kürtçe, ardından Türkçe yaptı. Baydemir, "Ödülümü Paris’te katledilen üç kadın yoldaşa, Sakine Cansız’a ve Rojava devrimine adıyorum" dedi.

Uluslararası ödüller

Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Gençlik Jürisi’nin özel ödülü ve Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Uluslararası Film Ödülü, Almanya yapımı 'Tuhaf Kedicik’e gitti. Yeşim Ustaoğlu ve İranlı oyuncu Leila Hatami’nin birlikte açıkladığı Uluslararası Uzun Metraj En İyi Film Ödülü ise Tayland yapımı '36’nın oldu.

'Dereler özgür aksın’

Halkın Portakalı Jüri Üyesi Bilet İlhan’ın takdim ettiği 5’inci Halkın Portakalı En İyi Film Ödülü 'Yansıma’ filmiyle Çapulcilar ekibinin oldu. Altın Portakal heykelciğiyle birlite 15 bin Liralık ödülün sahibi olan Çapulcilar ekibi adına ödülü, Deniz Akgün "Dereler özgür aksın" sloganıyla aldı.

Festival klasiği 'kırmızı halı’

Antalya Altın Portakal Film Festivali klasiği 'kırmızı halı’ya şıklıklarıyla Türkan Şoray, Nefise Karatay, Arzu Yanardağ, Zeynep Çancı ve Özge Özder damga vurdu. Arzu Yanardağ derin bacak dekolteli tek omuzlu kıyafeti ve şık aksesuarlarıyla göz kamaştırdı. Leyla ile Mecnun dizisinin Leyla’sı Zeynep Çancı siyah şık tuvaletiyle sade bir stil çizdi. Aynı zamanda ödül töreninin kadın sunucusu Özder ise derin göğüs dekolteli işlemeli transparan elbisesiyle festivale damga vurdu. Jüri Başkanı Türkan Şoray, beyaz tonlarındaki iki parçadan oluşan elbisesi ve kendisiyle özdeşleşen şalıyla dikkat çekti.

Ödül alanların listesi şöyle;

Ulusal uzun metraj film yarışması

En İyi Film: Cennetten Kovulmak ve Kusursuzlar

En İyi İlk Film: Mavi Dalga

En İyi Yönetmen: Ramin Matin - Kusursuzlar

EXPO 2016 En İyi Senaryo: Zeynep Dadak ve Merve Kayan - Mavi Dalga

En İyi Kadın Oyuncu: Zeynep Çamcı - Meryem

En İyi Erkek Oyuncu: Hakan Yufkacıgil – Uzun Yol

BAKA En İyi Görüntü Yönetmeni: Feza Çaldıran - Meryem

BAKA En İyi Müzik: Youki Yamamoto - Meryem

En İyi Kurgu: Çiçek Kahraman - Mavi Dalga

En İyi Sanat Yönetmeni: Selda Çiçek, Sırma Bradley – Kutsal Bir Gün

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Gülistan Acet – Cennetten Kovulmak

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ahmet Özarslan – Uzun Yol

Behlül Dal Jüri Özel Ödülü: Mavi Ring

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Meryem

SİYAD En İyi Ulusal Film: Kutsal Bir Gün

Jüri Özel Ödülü: Rojin Tekin - Cennetten Kovulmak

Antalya Kent Konseyi Seyirci Ödülü: Meryem

Uluslararası uzun metraj film yarışması

En İyi Film: 36

SİYAD Uluslararası En İyi Film Ödülü: Tuhaf Kedicik

Gençlik Jürisi Özel Ödülü: Tuhaf Kedicik

Ulusal belgesel film yarışması

En İyi Belgesel Film: Tek Başına Dans ve Fecira

BAKA En İyi İlk Belgesel Film: Mustafa’nın Yaşam Zinciri

Belgesel Jüri Özel Ödülü: Hay Way Zaman

Ulusal kısa film yarışması

BAKA En İyi Kısa Film: Karpuz Cenneti ve Patika

Kısa Film Jüri Özel Ödülü: Tornistan

5’inci halkın portakalı ödülleri

1. Film: Yansıma

2. Film: Avcumdaki Hayat

3. Film: Hayal Et

Mansiyon Ödülü: 21