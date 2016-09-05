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50 ABD askeri Gaziantep’te

Türkiye’ye konuşlandırılan 2 araçlık ve 30 namlulu sistemin bundan sonra da IŞİD’e karşı kullanılması bekleniyor

05 Eylül 2016 20:00

ABD’nin Türkiye’ye gönderdiği ve hafta sonu IŞİD’e karşı kullanılan HIMARS (Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi) füze sistemi için 50 kadar ABD askerinin Türkiye’ye geldiği bildirildi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, 92 kilometre menzile ve hızlı hareket kabiliyetine sahip HIMARS bataryaları GaziantepAlmalıtepe’de TSK’ya ait savunma füze sisteminin yanına konuşlanmış durumdular. Türkiye’ye konuşlandırılan 2 araçlık ve 30 namlulu sistemin bundan sonra da IŞİD’e karşı kullanılması bekleniyor.

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