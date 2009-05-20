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Sağlık

5 yolcuya daha ulaşıldı

Türkiye'ye domuz gribini taşıyan uçağın 166 yolcusundan 5'ine daha ulaşıldı. Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

20 Mayıs 2009 03:00

Türkiye'ye domuz gribini taşıyan uçağın 166 yolcusundan 5'ine daha ulaşıldı. Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, uçakta yer alan 3 kişiye ulaşma çabaları sürüyor.

Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı esnada bir yolcusunda domuz gribi virüsü tespit edilen uçağın, geride kalan 8 yolcusundan 5'ine daha ulaşıldığı, 5 kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Daha önce Atatürk Havalimanı'ndan ülkemize giriş yaptığı esnada 1 yolcusunda domuz gribi (A/H1N1) virüsü tespit edilen ve bunun üzerine diğer muhtemel temaslılarına ulaşılmaya çalışılan uçağın, geride kalan 8 yolcusundan 5'ine daha ulaşılmıştır.

İrtibat sağlanan 5 kişinin genel sağlık durumları iyi olup, takipleri il sağlık müdürlüklerince titizlikle sürdürülmektedir.

Böylece, hastayla birlikte toplam 166 yolcudan 163'üne ulaşılmış olup geriye kalan 3 yolcuya ulaşma çalışmaları ise tüm hızıyla sürdürülmektedir.''

(AA)

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