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5 yıllık tutukluluk için '13 lira 22 kuruş' tazminat

2013 yılında DevSol ana davasından beraat eden C. T., 1981-1986 yılları arasında tutuklu kalmıştı

01 Ocak 2016 00:28

12 Eylül askeri darbesinin ardından 1981 yılında girdiği cezaevinden 1986 yılında çıkan Dev-Sol ana davasının 2013 yılında beraat eden sanıklarından C.T., Maliye Hazinesi aleyhine 550 bin TL'lik tazminat davası açtı. Dava dosyasına gelen bilirkişi raporunda 1916 gün tutuklu kalan C.T.'nin kazanç kaybının 13 lira 22 kuruş olduğu, bu tutarın tutuklulukta geçen sürenin tazminine hizmet etmediği, bu nedenle 13 lira 22 kuruşun güncel parasal değerinin TÜ'İK'ten sorulması istendi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Dev-Sol ana davasından 1916 gün tutuklu kaldıktan sonra beraat eden sanıklarından C.T.'nin avukatı İhsan Paksoy, geçtiğimiz Nisan ayında Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, Maliye Hazinesi aleyhine 500 bin Türk Lirası manevi, 50 bin Türk Lirası da maddi olmak üzere toplam 550 bin TL tazminat davasına devam edildi.

 

6 basamak kaydırılarak güncellendiğinde
13 lira 22 kuruş oldu

 

Mahkeme, C.T.'nin uğradığı gelir kaybının tespiti için istenen bilirkişi raporunun dosyaya konulduğunu zapta geçti. Bilirkişi raporunda, C.T.'nin tutuklandığı tarihte yaptığı işi ve elde ettiği kazancı gösteren herhangi bir belgenin dosyada mevcut olmadığı, bu nedenle hesaplamanın dönemin asgari ücretine göre yapıldığı belirtildi. Raporda, dosyadaki mevcut bilgilere göre C.T.'nin 18 Mayıs 1981 tarihinde gözaltına alındığı, ardından tutuklandığı, 15 Ağustos 1986 tarihinde de tahliye edildiği hatırlatılan bilirkişi raporunda, 2013 yılında da beraat ettiği belirtildi.

C.T.'nin toplam 1916 gün tutuklu kaldığı, dönemin asgari ücretine göre kazanç kaybının 1 milyon 332 bin 114 lira olduğu, faizi ile bu tutarın 13 milyon 216 bin 864 liraya ulaştığı tespit edilen raporda, “Bu tutar, 6 basamak kaydırılmak sureti ile sayısal olarak güncellendiğinde 13,22 TL'ye tekabül ettiği görülmüştür. Bu değerin bugün itibari ile 5 yıllık tutukluluğun tazminine hizmet etmeyeceği açıktır. Bu sebeple tarafımızca netleştirme yapıldıktan sonra bulunacak gelir kaybının TÜİK'ten sorularak tespit edileceği görüşünde olduğumuzu beyan ederizö denildi.

 

13 lira 22 kuruştan sigorta primi de düşülecek

 

Bilirkişi ayrıca bu 13 lira 22 kuruştan sigorta pirim oranları, gelir vergisi oranlarının düşülmediğini, bunun yapılarak net tutarın bulunması için kendisine ek süre verilmesini istedi.

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