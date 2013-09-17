5 yıllık 'terör planı' hazırlandı

Kamu Güvenliği Müsteşarlığı'nın, 2013-2017 yıllarında uygulanacak '5 yıllık terörle mücadele stratejik planı', terörle mücadelede sivil desteği sağlamayı öngörüyor.

Planda Müsteşarlık önce kendini analiz etti. İşbirliği yapılan kurumlar arasında sadece resmi kurumlar değil, sendikalar, üniversiteler ve medya da sayıldı ve "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları" vurgusu yer aldı. Planda, 5 yıl içinde hayata geçirilmesiplanlanan hedefler tek tek sayıldı.

Terörün sosyo-ekonomik, kültürel ve psikolojik dinamiklerini araştırmaya yönelik üniversiteler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarınca gerçekleştirilen projeler desteklenecek.

CNN Türk'ün haberine göre, bu hedef için terörle mücadele hafızası oluşturulacak. O hafıza için de Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi kurulacak. Terörle mücadele alanında yazılan ulusal ve uluslararası yayınlar kütüphanede yer alacak.

Valiliklerce uygulanan örnek projelerin diğer il valiliklerince de uygulanması için koordinasyona önem verilecek. Bölgeye ilişkin politikaların belirlenmesinde STK'lar, kanaat önderleri ve aydınlarla etkili bir diyalog kurulacak. Politika ve stratejilerin geliştirilmesine yönelik, üniversiteler, düşünce ve araştırma kuruluşları ile yakın işbirliği ve koordinasyon sağlanacak. Uluslararası çalışmalara da ağırlık verilecek.

Terörden etkilenen kişilerin yaşama uyum sağlayabilmesi için tedbirler geliştirilecek. Terör örgütleriyle irtibatını kesen, kesmek isteyen ya da hükümlü örgüt üyelerine yönelik rehabilitasyon çalışmaları yapılacak. Terör örgütleriyle irtibatlı gençlerin topluma kazandırılmasına yönelik programları uygulayan veya uygulayabilecek kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanacak.

Terörden etkilenen bölgelere atanan ve buralarda görev yapan kamu çalışanlarının görev yapacağı yerin sosyo-ekonomik yapısı konusunda bilgilendirme yapılacak.