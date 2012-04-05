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5 yıllık eşi Özge Özberk’e boşanma davası açtı

Oyuncu Özge Özberk’in eşi madenci Hayim Sadioğlu ihanete uğradığını belirterek boşanma davası açtı.

05 Nisan 2012 09:33

Oyuncu Özge Özberk’in eşi madenci Hayim Sadioğlu ihanete uğradığını belirterek boşanma davası açtı. Sadioğlu, 2 yaşındaki oğlu Leo’nun velayeti ve 4 bin TL tedbir nafakası ile 500 bin TL de tazminat talebinde bulundu

Vatan'daki habere göre, Cem Yılmaz’ın G.O.R.A. filmiyle ünlenen ve Show TV’de yayınlanan Pis Yedili dizisinde Filiz öğretmen karakterini canlandıran oyuncu Özge Özberk (36), eşi Hayim Sadioğlu’nun açtığı şok davayla sarsıldı. Sivas’ta maden işletmeciliği yapan Sadioğlu, İstanbul Aile Mahkemesi ’ne başvurarak 5 yıllık eşi Özge Özberk’e boşanma davası açtı.

 Eşinin mesleğinden kaynaklanan yaşam tarzına alışamadığını savunan Sadioğlu, “Tiyatro turneleri, dizi ve sinema çekimleri derken, çoğu zaman eve çok geç saatlerde geliyordu. Geldiğinde sürekli cep telefonuyla konuşup mesajlaşıyordu. Cep telefonu mesajlarını okuyunca, bana ihanet ettiğini anladım” iddialarında bulundu. Mahkemeden, müşterek çocukları Leo ’nun (2) velayetinin kendisine verilmesini isteyen Sadioğlu, eşinin kendisine aylık 4 bin TL tedbir nafakası ödemesi talebinde bulundu.

Bir bankadaki ortak hesapları üzerine tedbir konulmasını talep eden Sadioğlu, yaşadığı “manevi yıkım”ın karşılığı olarak da Özberk’ten kendisine 500 bin TL tazminat ödemesini istedi


 

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5 yıllık eşÖzge Özberkboşanma davası

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