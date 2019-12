-''5 YILDIZLI'' RAMAZAN SOFRALARI İSTANBUL (A.A) - 02.08.2010 - Hilal Uştuk - İstanbul'da beş yıldızlı otellerin restoranları, Türk, Osmanlı ve uluslararası mutfaklardan harmanladıkları geleneksel Türk ve Osmanlı mutfağından örneklerin bulunduğu menüleriyle, misafirlerini ramazan ayında lezzet yolculuğuna çıkaracak. İstanbul'da hemen hemen bütün otellerin, ramazan menüleri belli oldu. Canlı fasıl müziği ile İstanbul Boğazı manzarasının bir arada olacağı beş yıldızlı otellerde iftar sofralarının bedeli, kişi başı 55 TL ile 145 TL arasında değişecek. -SWİSSOTEL'DE GELENEKSEL İFTARLAR- Swissotel, İstanbul'un geçmiş ramazanlarını, Türk mutfağının seçkin lezzetlerini, fasıl müziği ve eşsiz boğaz manzarası eşliğinde yeniden yaşatacak. Swissotel The Bosphorus, 11 Ağustos tarihinden itibaren, ''11 ayın sultanı ramazan''ı kendine özgü eğlenceleri ve Cafe Swiss Restoran'da açık büfe iftar yemekleri ile karşılayacak. Geleneksel iftariyeliklerle başlayacak olan açık büfe ramazan menüsünde, salatalar, zeytinyağlılar, Türk mezeleri, yöresel yemekler, peynirler, ekmek ve pide çeşitleri, lahmacun, sıcak-soğuk et ve balık alternatifleri, kebap çeşitleri yer alacak. Cafe Swiss Restoran'da kişi başı set menünün fiyatı KDV dahil 130 TL olarak açıklandı. Geleneksel ve Osmanlı mutfağı yemeklerinin sunulduğu İstanbul Boğazı manzaralı Naz Restoran'da ise iftar yemeklerine, Nazlı Kızlar tarafından sunulan tasavvuf ve Türk sanat müziği renk katacak. Naz Restoran'da kişi başı set menünün fiyatı KDV dahil 75 TL olacak. Swissotel The Bosphorus'un, ''The İstanbul-1'', ''The İstanbul-2'' teknelerinde ve toplantı odalarında da farklı iftar alternatifleri sunulacak. -ÇIRAĞAN'DA NANELİ, VANİLYALI, PORTAKALLI MACUNLAR- Çırağan Palace Kempinski Oteli, ramazan ayı boyunca, Tuğra Restoran'da, İstanbullulara, klasik Türk ve Osmanlı yemeklerinden farklı lezzetlerin bulunduğu ziyafetler sunacak. Sarayın birinci katında, Boğaz'a bakan muhteşem bir terasa sahip restoranda nostaljik iftar ziyafeti, zeytinyağlı yaprak sarma, fava, enginar ve imambayıldı gibi hafif lezzetler ile açılarak, ''saray usulü kuzu etli lahana dolması'' veya ''ıspanaklı piruhi'' gibi sıcak başlangıçlarla devam edecek. ''Kuzu gerdan'' ve ''yüzük'' gibi saray mutfağının önde gelen çorba çeşitlerinin de bulunduğu menüde, ana yemek seçenekleri arasında, keşkek pilavıyla sunulan ''kızarmış kayısılı kuzu incik'', dere otlu pilav eşliğinde güveçte ''çam sakızlı levrek buğulama'' veya pazı yaprağı, kestane, havuç ve arpacık soğan eşliğinde servis edilen ''sığır eti kapama'' yer alıyor. Baklava, aşure, çilekli veya fıstıklı güllaç gibi lezzetli Türk tatlılarının sunulduğu Tuğra Restoran, misafirlerine geçmişin ramazanlarını hatırlatmak için, gecenin sonunda Türk kahvesinin yanında, naneli, vanilyalı, portakallı macunlar ikram edecek. Canlı Türk müziği eşliğinde sunulacak iftar menüsünün kişi başı fiyatı 145 TL olarak belirlendi. -HİLTON'DA KLASİK TÜRK MÜZİĞİ EŞLİĞİNDE İFTAR- İstanbul Boğazı manzarasına sahip Harbiye'deki Hilton İstanbul Oteli, ramazan ayı boyunca konuklarına iki alternatif sunacak. Açık büfe olarak hizmet verecek olan Bosphorus Terrace Restaurant'ta, dolma çeşitleri, zeytinyağlı sebzeler ve füme balıklar ile başlayacak olan iftar yemeği, dövme, mantar, ezogelin ve yayla çorbası seçenekleri ile devam edecek. Ana yemek olarak ızgara balık ve et seçeneklerinin yanısıra dalyan köfte, mantarlı sığır fileto, ekşili yaprak sarma, beğendili kebap gibi birbirinden farklı yemek seçenekleri ikram edilecek. Hilton İstanbul'da açık mekanda hizmet veren Veranda Restaurant'da ise geleneksel Türk ve Osmanlı mutfağından Çerkez tavuğu, gözleme, mantı gibi başlangıç seçeneklerinin yanı sıra, ızgara levrek fileto, dana madalyon, fırınlanmış mevsim sebzeleri gibi lezzetleri içeren ana yemek seçenekleri de yer alıyor. Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden şerbet, boza, leblebi ve semaver çayı servisinin yanı sıra muhteşem Boğaz manzarası ve klasik Türk müziği ezgilerinden oluşan canlı fasıl da iftar keyfine eşlik edecek. Bosphorus Terrace Restaurant ile Veranda Restaurant'da ramazan ayında set menü fiyatı KDV dahil 89 TL olacak. -CEYLAN INTERCONTINENTAL'DE AÇIK HAVA İFTARA LEZZET KATIYOR- Ceylan InterContinental İstanbul, ramazan ayında misafirlerini açık havada geleneksel ramazan tatlarının en güzel örnekleriyle ağırlayacak. Yemyeşil bahçesi ve yenilenen konseptiyle hizmet veren Garden Grill, kömür ateşinde hazırlanan iftara özel tatlarla konuklarına benzersiz bir iftar deneyimi yaşatıyor. Zengin iftariyelikler, çorbalar, zeytinyağlılar, börekler, salatalar, ızgara kuzu pirzola, tavuk yemekleri, çoban kavurma, piliç şiş, kuzu külbastı ile leziz tatlıların bulunduğu set menü kişi başı KDV dahil 85 TL olacak. Otelde hizmet veren ''Acadèmie Internationale de la Gastronomie'' ödüllü Safran Restoran da ramazan ayı boyunca Türk ve Osmanlı mutfağının en seçkin örneklerini fasıl müziği ve İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde sunacak. İftar tabağı ile başlayacak olan ve her hafta farklı yemeklerin hazırlanacağı menüde, ilk hafta düğün çorbası, içli köfte ve kuzu tandır seçenekleri göze çarparken, ikinci hafta ise etli mantı ve piliç dolması ikram edilecek. Etli pazı dolması ve peynirli su böreğinin bulunduğu üçüncü hafta menüsünde ise hünkar beğendi ve çentik kebap ana yemek seçenekleri arasında yer alıyor. Dördüncü hafta menüsünde kıymalı su böreği ve etli güveç yemeğinin sunulacağı restoranda, güllaçın yanı sıra her hafta farklı tatlı seçenekleri de tercihe göre ikram edilecek. Safran Restoran'da iftar yemeklerinin bedeli kişi başı KDV dahil 125 TL olacak. -THE MARMARA'NIN ÖDÜLLÜ ŞEFLERİNDEN EŞSİZ TÜRK YEMEKLERİ- Türk misafirperverliğini ve birbirinden lezzetli iftarlıkları modern tarzı ile birleştirerek sunan The Marmara Taksim, İstanbul Boğazı manzaralı Panorama Restoranı'nda gün batımı ve iftar keyfini bir arada sunuyor. Trabzon tereyağı, Afyon kaymağı, Ayvalık zeytinyağı, Kayseri pastırması, Giresun dut pestili, Kars kaşarı, Medine hurması gibi iftariyeliklerin yer aldığı The Marmara Taksim Panorama Restoran'da, ev yapımı ramazan pidesi ve demleme çay servisi de yapılacak. The Marmara'nın ödüllü şefleri tarafından hazırlanan eşsiz Türk yemeklerinden ıspanaklı ve etli köprü mantısı, nohutlu ayran aşı ve sultan beğendi ile şeftali ve güllaç tatlısı seçeneklerinin de bulunduğu menüler, kişi başı 80 TL olarak fiyatlandırılacak. Otelde sahur servisi almak isteyen misafirler için de oda servisi ramazan ayı boyunca hizmet verecek. -ELİTE WORLD OTEL'DE TÜRK MUTFAĞINDAN LEZZETLİ YEMEKLER Şehrin merkezi Taksim'de yer alan Elite World İstanbul, ramazan ayı boyunca Türk ve Osmanlı mutfağının en seçkin lezzetlerini fasıl müziği eşliğinde misafirlerine sunacak. Elite World İstanbul Otel'de Executive Şef Aydın Gül ve ekibi tarafından hazırlanan iftariyelikler, zengin zeytinyağlı ve salata çeşitleri, cevizli ev yapımı erişte gibi lezzetli garnitürler ve kuzu tandır, sebzeli piliç, levrek buğulama gibi Türk mutfağından lezzetli yemekler iftar menüsünde yer alıyor. Ramazanın vazgeçilmezi; güllaç, cevizli ev baklavası, ekmek kadayıfı, tulumba tatlısı, lokma, şekerpare gibi tatlı çeşitleri ile meyve salatası, kavun, karpuzun yer aldığı iftar büfesinin kişi başı KDV dahil fiyatı 55 TL. -MÖVENPICK HOTEL ISTANBUL'DA RAMAZAN KEYFİ- Mövenpick Hotel Istanbul, Başaşçı Andreas Erni ve ekibi tarafından hazırlanan iftariyelikler, ramazan pideleri, baklava böreği, zeytinyağlılar, tavuk dolması, kuzu yahnisi, beğendili dana incik, kuzu şaşlık kebabı, tereyağlı mantı ve güllaç, ayva tatlısı, cevizli incir dolması, kabak tatlısı gibi Türk ve Osmanlı mutfağından seçkin örneklerle, geleneksel ramazan sofralarının keyfini yaşatacak. Canlı fasıl müziği eşliğinde sunulacak olan iftar büfelerinin kişi başı KDV dahil fiyatı 78 TL olacak. -DİVAN OTEL'DE RAMAZANA ÖZEL 5 FARKLI MENÜ- Divan İstanbul City'de, ramazan ayına özel beş farklı menü hazırlanacak. Gayrettepe'de yer alan otelin menülerinde, Ankara toygar çorbası, beğendili kuzu kebabı, patlıcanlı piliçli sandal kebabı, piliç külbastı, kuzu tandır, pırasalı ve peynirli tepsi böreği, zeytinyağlı şakşuka, kabak bayıldı ve bademli keşkül göze çarpıyor. Zarif, modern ve işlevsel tarza sahip Divan İstanbul City'de iftar keyfinin bedeli, KDV hariç 65 TL olacak. -GÜMÜŞ DAMLA YATINDA BOĞAZ TURU EŞLİĞİNDE İFTAR- Her gün saat 19:00'da Kabataş veya Kuruçeşme Limanı'ndan kalkacak olan Gümüş Damla Yatı'nda Boğaz turu eşliğinde yapılacak olan iftarlara canlı fasıl müziği renk katacak. Yat içindeki iftarda ikram edilecek, pastırma, peynir, siyah zeytin, hurma, kayısı, ceviz, reçel, tere yağı, bal, domates ve salatalık bulunan iftariye tabağının ardından, ana yemek olarak tas kebap, çoban kavurma veya tavuk sote ikram edilecek. Güllaç, fırın sütlaç veya baklava gibi tatlıların ardından saat 22.00'de lokum ve karanfil servisi yapılarak Kabataş veya Kuruçeşme Limanı'nda yolculuk sona erecek. Gümüş Damla Yatı'nda 100-150 kişilik iftarın kişi başı bedeli 80 TL + KDV olacak.